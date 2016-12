Daisy Fuentes y su esposo enfrentaron a un pasajero violento en un avión

Un sujeto enloqueció en pleno vuelo y Richard Marxs ayudó a contenerlo

Vaya susto el que vivieron Daisy Fuentes y su esposo Richard Marxs durante el vuelo que viajaba entre Hanoi y Seúl.

De acuerdo con declaraciones de la propia actriz y conductora cubana, uno de los pasajeros se puso violento y atacó al personal de la aerolínea y a varias personas del vuelo 480, por lo que de inmediato su pareja se sumó al equipo para controlar al sujeto.

“En nuestro vuelo de Hanoi a Seúl un chico sentado en la siguiente fila de nosotros se puso loco y comenzó a atacar a los asistentes del vuelo y a los pasajeros. Cuando empezó a empujar al personal femenino y a tirar de ellos por el pelo, Richard fue el primero en ayudarlos a someterlo“.

Daisy aseguró que el percance duró varias horas.

“Esto continuó durante cuatro horas. Me siento horrible por el abuso que el personal tuvo que soportar, pero nadie estaba preparado para esto. Ellos nunca obtuvieron completamente el control de él. No sabían cómo usar el taser y no sabían cómo asegurar la cuerda alrededor de él (se soltó en 3 ocasiones). Voy a publicar parte del video después”, escribió Fuentes en la imagen que compartió de lo sucedido a través de su cuenta de Instagram.