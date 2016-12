La diversión navideña cautiva a turistas y residentes en la Florida Central

La alegría y el espíritu de la Navidad cubren la Florida Central, especialmente sus parques temáticos y atracciones locales, donde muchos turistas vienen a disfrutar momentos especiales en estas festividades.

Así, Ricardo Rodelli y sus cuatro hijos vinieron desde Argentina para disfrutar estos días en los parques temáticos, complaciendo sobre todo a su hija Martina Rodelli, en su primera visita al parque Epcot, en Lake Buena Vista. “Quiero verlo todo, me encanta Disney, es mi sueño hecho realidad”, dijo la jovencita de 20 años.

Por su parte, el padre de familia recordó su visita a este parque y que lo remontó a aquellos bellos recuerdos de su juventud y que ahora construye con su familia. “el mejor viaje que he hecho es con ellos. No va a ser la última vez, tenemos que traer a mi hijo más pequeño. Yo viene hace 30 años, me acuerdo del tren, el globo, siempre hemos disfrutado mucho de los parques”.

Precisamente, en estas fiestas, el parque Epcot además de sus destacadas decoraciones navideñas, por una sola noche invitó a los visitantes al espectáculo donde el icónico globo ‘Spaceship Earth’ se convirtió en la Estrella de la Muerte en sincronía con el estreno de la película ‘Rogue One: A Star Wars Story’. Con un juego de proyecciones digitales, se contó con la presencia del actor Mads Mikkelsen, que hace el papel de Galen Erso en ‘ Rogue One’. Además, se realizó el anuncio de las nuevas adicciones a la sección dedicada a ‘Star Wars’ en el parque de Hollywood Studios para este mes y 2017.

Los visitantes pueden disfrutar de los sabores de las fiestas alrededor del mundo en los nuevos Mercados de ‘Holidays Around the World’, donde se ofrecen diversos platos de estas festividades, por ejemplo ‘Feast of the Three Kings’, inspirado en la festividad de los Tres Reyes Magos donde se ofrecen delicias como el pan tradicional de los Tres Reyes Magos, tamal de carne y hasta la tradicional bebida puertorriqueña El coquito, que puede adquirirse con licor o sin licor.

De igual modo, Disney Springs, antes conocido como Downtown Disney, tiene un show de luces con drones que disfrutan los visitantes de este sitio popular en donde los visitantes pueden disfrutar del buen clima que ofrece Florida mientras realizan sus compras o actividades para la familia. Y también, pueden tomarse su foto con Papá Noel y no necesitan hacer fila: se les otorga un ‘pager’ para ser llamados cuando sea su turno.

Nathalya Cortez y sus dos hijos son residentes de Kissimmee, y ella como madre de familia busca cada año diversas alternativas al alcance de su bolsillo: ir a Disney Springs a ver la nieve en Celebration y los desfiles navideños locales. Además tiene sus pases anuales de Universal Studios, donde aprovecha durante el año junto a sus hijos Nayden, de 3, y Adrián de 6 años. En 2016 disfrutaron del ambiente festivo en un evento gratuito en Cabanas Bay Beach Resort, de Universal Orlando.

“La ilusión de los niños es ver a Santa Claus, y me siento afortunada de vivir aquí, donde podemos aprovechar muchos eventos para la familia y cultivar las tradiciones navideñas en familia. Una de las que más disfrutamos este año fue ver una película navideña y jugar en la arena en el hotel de Universal”, dijo Cortez, de origen puertorriqueño.

Sylvette Santos, propietaria de Sylvette Vacations Home, destacó que esta es una de las temporadas con mayor demanda y que sirve con gusto a tantas familias, amigos y hasta reuniones de negociantes que buscan venir a la Florida Central para disfrutar de sus atractivos turísticos.

“Nos encanta ser parte de los preparativos, ser parte de esos planes que tienen para estas fechas especiales. Hemos notado mucho el crecimiento de visitantes desde Venezuela, Brasil, México, Puerto Rico, Ecuador y otros países que buscan la comodidad de las casas vacacionales en vez de un hotel para compartir en familia y por su cercanía a los parques”, dijo la empresaria.

Navidad en Disney

Entre los atractivos del parque Epcot está la ‘Procesión de las Velas’ (‘Candlelight Processional’), que cada año atrae a muchos visitantes para escuchar la historia de la Navidad narrada por celebridades invitadas acompañadas de un coro y orquesta.

Para los fans de la película ‘Frozen’, las hermanas Elsa y Ana cantando a dúo es otro de los atractivos en Hollywood Studios. Y un espectacular Árbol de Navidad con una temática ‘animal’ a la entrada de Animal Kingdom complace a los amantes de la naturaleza mientras en uno de los parques más visitados, Magic Kingdom, el desfile navideño de Mickey transforma Main Street, USA en una vía para Santa Claus, hombrecitos de pan, duendes, renos, soldados de juguete y más amigos del Polo Norte que acompañan a Mickey y sus amigos. Anna, Elsa, Kristoff y Olaf de ‘Frozen’, entre otros.

En Magic Kingdom, su gran evento ‘Mickey’s Very Merry Christmas Party’ maravilla con personajes con atuendos festivos y el Castillo de la Cenicienta brinda un espectáculo único de colores y música.

¿Y quién dijo que no hace frío en Florida?

Los amantes del frío y los que sientan nostalgia de la nieve pueden disfrutar de la atracción de hielo del hotel Gaylord Palms, ubicado en Kissimmee, que se ha convertido en un atractivo por su singular propuesta de esculturas artísticas de hielo con temas navideños, que incluye toboganes de hielo con bajas temperaturas, tanto que se necesita portar los abrigos que se proveen en el sitio.

Este año, el tema fue basado en ‘Charlie Brown Christmas’ de Charles Schulz. Todo con dos millones de libras de hielo esculpidas para crear escenarios maravillosos y personajes alusivos al tema y oportunidades para fotos con Papá Noel y realizar creaciones de jengibre.

Por otro lado, la caída de nieve artificial en Celebration, que en esta época por las noches se puede disfrutar sin costo, es un evento abierto a la comunidad en días selectos donde en una de las calles empieza a nevar para el deleite de todos.

La famosa parada de Macy’s, con grandes globos temáticos, música, colores y la aparición de Papá Noel, se puede disfrutar en Universal Studios. Y otro atractivo de este parque es el famoso personaje ‘The Grinch’ en Universal’s Islands of Adventure.

Mientras, Seaworld presenta este año su nuevo tema navideño del famoso reno de la nariz roja ‘Rudolph y sus amigos’, el show de patinaje artístico sobre hielo ‘Winter Wonderland on Ice’, el show ‘Elmo’s Christmas’, la puesta en escena con animales vivientes de la historia de la Navidad con su show ‘O Wondrous Night’ y hasta el personaje de Shamu Navideño para tomarse fotos.

Y para quienes desean despedir el año y darle la bienvenida a 2017, en los parques habrá fuegos artificiales y espectáculos especiales en cada uno de ellos.

—

Más sobre las atracciones en: disneyworld.disney.go.com, www.universalorlando.com, www.seaworldparks.com