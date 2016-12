Maru de ‘MasterChef México’ vive violencia en la calle

La participante del reality hizo comentarios que muchos percibieron como clasistas

Bien dicen que entrar a un reality show es un arma de doble filo, y ese fue el caso de la polémica Maru, quien en el programa “MasterChef México” se convirtió en uno de los personajes más odiados del programa de TV Azteca. Maru, originaria de Oaxaca, está arrepentirá de haber entrado al programa de cocina más popular de México.

“Entrar a Master Chef no fue lo que esperaba, porque no lo disfruté finalmente. Se viven dos versiones en estos programas y la mía es muy distinta a la que vieron en el programa, porque gracias a declaraciones que hice, muchos me ven como una mujer mala; y claro que dije lo que dije, pero quizás no con el fin que mostraron en el programa”, la participante dijo a Diario Basta.

Las declaraciones que llegaron a ser tema en redes sociales, como el hablar mal de las empleadas domésticas y de sus compañeros que no conocen platillos internacionales, generó que muchos televidentes detestaran la conducta elitista de Maru.

A @Maru_ChefMX no le fue nada bien con los jueces, ¡y está furiosa! #MasterChefMx pic.twitter.com/ekpv7Ihew0 — MasterChef México (@MasterChefMx) December 12, 2016

“Me ha ido mal por lo que hice en el programa, esa es la realidad, y eso me genera ser una persona odiada en la calle, digamos que vivo violencia en la calle por la imagen que me hizo el programa”.

La realidad es que Maru también en redes sociales fue tema de polémica, por sus expresiones pésimas sobre sus compañeros y sus condiciones de vida.

Lo que admiro de Maru es que le valen las críticas de ella en redes sociales. Ella solo sabe mandar telegramas. #MasterChefMx pic.twitter.com/E9IfdaYi4L — Marco Betancourt (@MarckVoltury) December 5, 2016

“Ver tanto odio hacia mi persona en redes sociales, me hizo darme cuenta que no fue lo mejor que he hecho en mi vida; sin embargo, creo que ser honestos en un programa también puede afectarte emocionalmente, porque muchos fingen ser lo que no son, y eso es lo que muchas veces es aplaudido en los programas. Si me preguntas si volvería entrar a un reality, te diría que no, porque te afecta y ese es mi caso”.

Esta es la cara de doña Maru cada vez que @Bertha_ChefMx le gana #MasterChefMx pic.twitter.com/OMR59a45nK — Arely Lobato (@Atharely20) December 5, 2016

Cualquier parecido es pura coincidencia!! Vieja envidiosa.hipócrita la q disq ama México pero envidia a su gente #masterchefmx @Maru_ChefMX pic.twitter.com/bSxUE9wKmh — Jean Pierzo (@jeanpierzo) December 5, 2016