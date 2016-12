Michelle Obama descarta postularse a la presidencia

La Primera Dama de EEUU concedió una entrevista en donde habló de sus aspiraciones a futuro y lo que significó el triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones

Con todo y su alto nivel de popularidad e influencia en el diálogo nacional sobre un amplio abanico de asuntos, la primera dama de EEUU, Michelle Obama, ha descartado postularse algún día a la presidencia.

En una entrevista con Oprah WInfrey, difundida ayer, la primera dama señaló que ocho años en la Casa Blanca han sido años de “sacrificio” y frustraciones para ella y su familia, y aseguró que no le interesa lanzarse al cargo de presidenta.

“Soy muy directa. Si me interesara, lo diría. No ando con juegos… la gente no entiende lo difícil de esto, y no es algo que se le pueda pedir de forma tan ligera a una familia que haga de nuevo”, explicó.

La primera dama afirmó que presenciar como ciudadana el proceso electoral este año fue “doloroso”y, por ejemplo, se vio forzada a responder a las declaraciones vulgares que hiciera el ahora presidente electo, Donald Trump, en un video de 2005 divulgado en octubre pasado.

Contrario a la oposición que enfrentó desde el principio el presidente Barack Obama, la primera dama afirmó, sin mencionarlo por nombre, que su tarea ahora es apoyar a Trump en el periodo de transición, porque “si tiene éxito, todos tenemos éxito”.

“Hubo personas que no apoyaron su presidencia (de Obama). Hubo líderes en el Congreso que no apoyaron su presidencia, algo que no fue bueno para el país”, observó Obama, quien fue objeto de ataques de los conservadores a través de los años.

Trump ha prometido revertir la mayoría de las medidas adoptadas durante la presidencia de Obama y que forman parte de su legado.

Obama dijo que se fue a dormir la noche de elecciones sin conocer al ganador sino hasta el día siguiente cuando se enteró al ver su iPhone.

Aseguró que no le causó sorpresa por cómo iban avanzando los resultados a lo largo del día, y “mentalmente, ya lo había digerido antes de leerlos”.

Por otra parte, la primera dama sugirió que el país “siente la diferencia” entre la esperanza que inspiró Obama y el ambiente enrarecido que se respira ahora, pero insistió en que “la esperanza es un concepto necesario”.

“Barack no habló de esperanza porque pensara que era un buen eslogan para ganar votos. El y yo y tantos otros creemos… ¿Qué más puedes tener si no tienes esperanza?”, dijo.