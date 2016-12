¿África Zavala se ha convertido en la fantasía sexual de muchos hombres?

Entérate si el posar para una revista para caballeros le ha traído consecuencias a la guapa actriz

No cabe duda que mostrar su sensualidad en la edición de diciembre de una revista para caballeros le ha traído consecuencias a la actriz África Zavala, pues muchos de sus seguidores le han hecho propuestas subidas de tono a través de su cuenta de Facebook, algunas que ha tomado con humor pero que también la inquietan, porque a decir de ella un fanático es capaz de todo cuando alguien se convierte en su fantasía sexual.

La guapísima e impresionante África Zavala es nuestra espectacular portada de diciembre Llega para complacer nuestros más candentes deseos ¡Cerrando el año como debe de ser! Una foto publicada por Revista H para hombres (@h_para_hombres) el 28 de Nov de 2016 a la(s) 3:05 PST

Así lo reveló la actriz que participa en la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo” para el Diario Basta!

“Me han dicho piropos muy simpáticos, cosas bonitas como: ‘Ya se cayeron los angelitos’. La gente en realidad me trata muy bonito y a mí me gusta eso, que me den su cariño, aunque también me han dicho cosas muy fuertes, proposiciones indecorosas que no me atrevo a repetir, incluso me han pedido matrimonio, pero yo lo tomo con humor porque es el resultado de nuestro trabajo”.

Ya están listos ? Los veo en un rato 😍 #firmadeautografos 3 pm. @hparahombres #galeriasplazadelasestrellas Una foto publicada por afri_zavala (@afri_zavala) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 10:01 PST

Aunque África Zavala no aparece completamente desnuda en la revista, asegura sentirse satisfecha con este trabajo y que sirva de fantasía para los hombres.

“He trabajado mucho y estoy muy feliz de complacer a los hombres con estas fotografías. Me siento satisfecha de que pueda ser yo la fantasía de muchos caballeros porque uno no se da cuenta de lo que físicamente tiene; y si a la gente le gusta eso, me da mucho honor”.

Por ahora Zavala está tomando clases de canto para su papel de intérprete grupera en “La doble vida de Estela Carrillo”.

POR: Edmundo Pérez