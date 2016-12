Mujer es vetada de un “mall” en Kentucky por asalto verbal racista a dos latinas

El incidente fue captado en video por una joven afroamericana y se volvió viral tras colgarlo en Facebook. La señora, de raza blanca, atacó a las dos latinas con epítetos e insultos.

El asalto verbal racista de una mujer mayor contra dos latinas en una tienda JC Penney de Louisville Kentucky, resultó en un video viral, el veto de la señora blanca del “mall” donde ocurrió el incidente y una discusión nacional sobre el racismo “post Trump”.

El incidente ocurrió este martes 20 en Jefferson Mall, de esa ciudad y fue captado en video por Renee Buckner, una joven afroamericana quien luego lo colgó en Facebook.

En el mismo puede observarse como la señora mayor, quien no ha sido identificada por su nombre, lanza una serie de epítetos y acusaciones a las dos latinas que estaban delante suyo en una fila para pagar en la tienda mencionada.

Según testigos, la señora se molestó porque una de las mujeres trajo otro producto para pagar y ella pensó que se estaba “colando”, aunque ambas mujeres latinas venían a comprar juntas.

“Yo creo que aquí muchos sienten como yo, ustedes deberían irse de donde mierda hayan venido, donde deberían estar…no venir aquí y actuar como si no fueran como los demás, para mí ustedes no son nadie y probablemente están en welfare y todos estamos pagando esos productos que compran y la comida que comen”, dice la señora en voz alta, casi a gritos. “Y hablen inglés, que están en América”.

El pastor Timothy Finley, de la iglesia cristiana Kingdom Fellowship Life Center de Louisville, dijo a La Opinión que la joven afroamericana que grabó el video era parroquiana suya y que en un momento dado apagó el video para confrontar a la mujer.

“Ella no podía creer lo descarado de las declaraciones de la mujer”, dijo el pastor Finley. “La señora estaba diciendo todas estas cosas y palabrotas de una manera totalmente abierta y cómoda. Este no era un mitin político, no había una emoción en el aire, la gente estaba comprando para la navidad”.

Después que Buckner apagó el vídeo, la mujer siguió hablando e invocó el nombre del presidente electo Donald Trump, dijo Finley.

“No hay duda de que mucha gente se siente más envalentonada por la campaña de Trump. La señora dijo algo así como “Trump va a arreglar esto”.

Horas después del incidentes, la gerencia del Jefferson Mall donde está la tienda en la que ocurrió el incidente dieron a conocer un comunicado en el que aseguran que la mujer será vetada permanentemente del lugar.

“Estamos conscientes del video colocado hoy en línea desde la tienda JCPenney. El Jefferson Mall busca crear un ambiente cómodo y conveniente para toda la clientela y definitivamente no apoyamos este tipo de comportamiento. La persona en cuestión será identificada y le prohibiremos la entrada, debido a nuestro código de conducta”, reza el comunicado.

Una vez colgado en Facebook, el video se volvió viral y según Finley, ha logrado 65 millones de vistas. Cadenas nacionales de noticias están cubriendo el incidente y la joven que grabó el video hubo de desactivar su cuenta de Facebook.

“Ha tenido muchos mensajes”, dijo Finley. “Yo mismo he tenido mensajes y hay gente que al parecer está del lado de la señora o que piensan que esto no fue la gran cosa”.

El alcalde de Louisville Greg Fisher, dijo que se sentía “triste y decepcionado” por la conducta de la mujer que “deshumaniza a otra persona”. El alcalde pidió disculpas a las dos mujeres y agregó “no somos así en esta comunidad, le pido perdón a las dos mujeres que fueron maltratadas de esta manera”

Louisville, Kentucky ha recibido un influjo de inmigrantes latinos en años recientes, dijo Jorge Sánchez, pastor de una iglesia en New Albany, Indiana, una comunidad que está muy cerca de Louisville. Según el Censo, Louisville tiene un 4% de población hispana, pero el pastor, proveniente del sur de California, dice que es mucho mayor de lo que cuentan los números.

“Aquí hay una comunidad latina en crecimiento, muchos vienen a trabajar en el campo y otros se están haciendo pequeños empresarios, de repente ves como aparece una tienda, un restaurante, una barbería, están estableciendo muchos pequeños comercios”, dijo.

Añadió sin embargo que aún no hay organizaciones o medios de comunicación establecidos para esa comunidad en la zona. “No hay mucho todavía, pero la comunidad está creciendo”.

He aquí el video: