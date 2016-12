El video Nissan Micra dibujado en 60 segundos, es una demostración de arte en muy poco tiempo, pero suficiente para que Stephen Wiltshire estudiara el diseño del nuevo Nissan Micra, sin haberlo visto nunca antes, y lo dibujara con precisión.…

El video Nissan Micra dibujado en 60 segundos, es una demostración de arte en muy poco tiempo, pero suficiente para que Stephen Wiltshire estudiara el diseño del nuevo Nissan Micra, sin haberlo visto nunca antes, y lo dibujara con precisión.

Stephen tiene memoria fotográfica y es conocido por sus dibujos de paisajes urbanos hechos con pluma y papel. Estos dibujos suelen ser muy detallados, tras un paseo en helicóptero de tan solo unos pocos minutos. Basta recordar lo hecho meses atrás con la Ciudad de México.

Stephen siempre está dispuesto a probar nuevas formas de trabajar, es por ello que Nissan lo retó a dibujar el nuevo Micra con la aplicación Tilt Brush de Google, una aplicación creativa de realidad virtual que permite pintar en 3D mediante el casco de realidad virtual HTC Vive.

Espectacular, así podríamos resumir la obra de arte visual de Stephen: Nissan Micra dibujado en 60 segundos. Plasmó muy bien las líneas expresivas y deportivas del nuevo Nissan Micra, el cual pintó en un vibrante color Energy Orange.

“Me gusta el Micra. Es muy futurista y me encanta el color naranja. Me gusta la forma y me gustan sus faros y la marcada línea que desciende por el lateral. Es un diseño muy limpio”, comentó Wiltshire.

Nissan Micra en 3D y a tamaño real

Debemos aclarar que el dibujar coches no es desconocido para Stephen, ya que le encanta trazar vehículos Sedán estadounidenses de los 50’s y 60’s, donde detalles en cromo y neumáticos pintados de blanco, son una constante en sus obras.

En un almacén abandonado en Londres, ciudad natal de Stephen, fue el lugar donde se llevó a cabo el reto, dividido en dos partes. En primer lugar, tendría que dibujar el nuevo Nissan Micra en 3D en lugar de 2D y, en segundo lugar, dibujarlo a tamaño real, en lugar de hacerlo a escala.

Debemos aclara que nunca antes Stephen había usado la realidad virtual, así que después de práctica algunos minutos con la aplicación Tilt Brush de Google, se sintió listo para el reto.