¿Rubí cayó en depresión por fiesta de XV años?

A tan sólo unos días para celebrar los XV años de Rubí este próximo 26 de diciembre, la famosa adolescente ya está cansada de esta situación, porque más que una fiesta, los XV años ya se convirtieron en un compromiso social que se salió de las manos de su familia.

“Platiqué con don Crescencio y con la mamá de Rubí, los entiendo porque también soy de rancho. Les dije, échenle ganas, pero ya los vi muy cansados, han sido muy bulleados. Yo he visto a Rubí muy cansada, deprimida, pienso que los han atacado mucho por las redes sociales y hay que entender que ellos son personas de rancho que a veces no entienden la magnitud de lo que está pasando, sí se les ha lastimado. Se les ha atacado frente a las cámaras porque son personas que no tuvieron la oportunidad de prepararse. Son personas de corazones limpios”, dijo el famoso diseñador Mitzy a Diario Basta.

Mitzy comprende que el evento se les salió de las manos a los organizadores. “Esto de Rubí significa un antes y un después en los medios de comunicación. La gente ya está cansada de tanta mala noticia y por eso quiere fiesta, ella se volvió un fenómeno en las redes sociales de la noche a la mañana”.

A pesar de tantos dimes y diretes respecto a la fiesta, el diseñador sí piensa ir a la pachanga.

“Ya estoy listo para ir a los XV años de Rubí, voy a bullear a todos aquellos que prometieron ir a cantarle y a estar con ella, como Espinoza Paz, que quedó en llevarle el marrano, yo ya le llevé el vestido. Si no cumplen los que hablaron me los voy a cabulear, ahí tengo una lista de todos los que prometieron llevarle cosas a Rubí”.

Por Rafael Suárez