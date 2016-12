Foto: Michelle Renaud presume su embarazo posando desnuda

Estoy viviendo la etapa más plena hasta hoy de mi vida y me llena de felicidad compartir con ustedes , que con buenas vibras y mucho amor esperan como yo conocer a Marcelo !! La maternidad es el mejor regalo de la vida para las mujeres !! Gracias @eniacmtz y @carasmex por estas increíbles fotos !!! ❤️❤️

A photo posted by Michelle Renaud (@michellerenaud) on Dec 21, 2016 at 5:05pm PST