Elenco de ‘La Fan’: Conoce a los personajes de telenovela de Telemundo

Conoce a todos los personajes que estarán en la comedia

El 2017 será de muchas risas con “La Fan”, la nueva telenovela de comedia de Telemundo. Protagonizada por Angélica Vale y Juan Pablo Espinosa, la historia es una idea original de la actriz que desarrolló Marcela Citterio.

Dentro del elenco también se encuentran Scarlet Ortiz, Gabriel Porras, Miguel Varoni, Omar Germenos, Lorena de la Garza y muchos más. “La Fan” estrena el próximo martes, 17 de enero, a las 8pm/7c.

¡Conoce más de los personajes de “La Fan” aquí!

Angélica Vale es Valentina Pérez

Vale, como la llaman sus amigas, vive en un departamento ubicado sobre una panadería. Sus padres murieron cuando ella era muy pequeña y se crio en un orfanato. Es una muchacha muy alegre, divertida, extrovertida, soñadora y un poco torpe, pero es la más prudente cuando se trata de perseguir a su gran ídolo, Lucas Duarte, el famosísimo actor que viene robando el corazón de muchas mujeres hace años, en sus telenovelas.

Aunque Vale sabe que él es sólo una fantasía y que jamás podrá estar cerca de su ídolo, disfruta de su rol como presidenta del Club de Fans de Lucas Duarte. Las situaciones difíciles que Vale vivió en el pasado la hicieron la mujer valiente, dúctil y emprendedora que es hoy. Entre el silencio de las hermanas y las paredes grises del orfanato, ella resistió la tristeza y conoció la resiliencia. Salió adelante. Se reinventó. Surgió de sus propias cenizas.

Juan Pablo Espinosa es Lucas Duarte

Es el galán de la telenovela de la tarde y es todo lo que un hombre quisiera ser. Es guapo, trabaja en lo que más le gusta, gana muy bien, tiene fama mundial y una novia envidiable. El grave problema de Lucas es precisamente que lo tiene todo y sé que cree lo máximo. Es creído, narcisista, intolerante y grosero con la gente que lo rodea, incluyendo a sus fans… ¡Pero es tan guapo y tiene tanto ángel, que el público lo adora! Eso, claro, porque no lo conocen de cerca.

Lucas lleva mucho tiempo en la carrera artística, pero no fue hasta una telenovela que protagonizó con Salma, el año pasado, que se volvió mundialmente famoso. Su hermano mayor, Carlos Zubizarreta, nunca quiso que Lucas se dedicara al arte pues él es un poderoso hombre de negocios y le parece que la televisión es algo “bajo“, indigno de un joven de familia aristocrática. A él le hubiera gustado que Lucas fuera abogado, contador o ingeniero, y que ocupara un cargo gerencial en la empresa familiar. Pero Lucas, como siempre, hizo lo que le vino en gana. Y eligió un apellido artístico: Duarte.

Gabriel Porras es Gabriel Bustamante

Representante y “mejor amigo” de Lucas, es el encargado de manejarle la carrera. Inteligente, ingenioso y simpático. De chico fue niño prodigio y era un excelente actor. Lamentablemente, como pasa con la mayoría de los niños prodigios, fue creciendo y ya no consiguió más papeles. Aunque lo oculta, siempre quiso seguir siendo actor y añora secretamente sus años de fama, recordando sus líneas frente al espejo.

Un día, siendo un adolescente, le pidió a su mejor amigo que lo acompañara a un casting para una telenovela y tuvo tan mala suerte que quedó seleccionado su amigo, que no es otro que Lucas Duarte, quien, a partir de ahí, comenzó su carrera actoral. Los sentimientos de Gabriel hacia Lucas son ambivalentes. Lo quiere como un hermano y a su vez lo envidia profundamente, ya que siente que todo lo que Lucas tiene, en realidad, debería ser suyo. Lucas confía plenamente en Gabriel, de cuya lealtad jamás duda, aunque eso no impide que lo ningunee y lo trate muchas veces como un sirviente más. Cuando Lucas lo trata como un trapo, debe tragarse su coraje y hacer lo que el otro le exige.

Scarlet Ortiz es Salma Beltrán

En las telenovelas es la buena más buena, siempre sufre, llora y lucha por su amor. Pero, en la vida real, es una villana. El público la adora porque todos se creen el personaje. Piensan que ella es una joven adorable y cándida como la que ven todos los días en la telenovela, y no saben que, en la vida real, Salma es un cúmulo de defectos: envidiosa, autoritaria, frívola, celosa, voraz, posesiva y perfeccionista a niveles extremos.

Omar Germenos es Carlos Zubizarreta

Hermano mayor de Lucas. Vivía para sus negocios y su empresa hasta que cuando comienza esta historia, decide dejarle todas las responsabilidades y el trabajo a su hija Adriana, su princesa, que siguió sus pasos y heredó su capacidad de liderazgo. Está casado con Felicitas. Su objetivo en la vida es amasar más y más dinero. Sospecha que su mujer le ha sido infiel en varias oportunidades pero, francamente, no le interesa demasiado. Mientras ella esté entretenida y no lo moleste, él está contento. Hace muchos años, lo llevó a enamorarse de una mujer que nunca más volvió a ver… con la que tuvo un hijo, a quien no reconoció y jamás pudo encontrar. Y no sospecha lo cerca que volverá a estar de ese gran amor.

Elsy Reyes es Felicitas

Es una mujer elegante, distinguida, con un charme único. Muy especial. Un perfume francés que cautiva a su paso, una silueta que envidiaría cualquier joven de 20 y un aire irreverente, casi ofensivo en su mirada, hacen que sea una mujer que cuando uno la conoce sea difícil de olvidar. Se casó con Carlos muy enamorada pero la desilusión llegó pronto… Y esa decepción hizo que su vida cambie y de un giro total. No fue una buena madre, no fue una buena esposa… Y si fue y es una gran artista. Le gustan los viajes, la vida sin horarios, sin rutina… Sin límites. También le gustan los hombres jóvenes… Y Ninguno le dura demasiado porque ella se aburre rápido… Hasta que conocerá a uno que no le cumpla todos sus caprichos, que no ceda a sus encantos, que no acepte meterse en su cama.

Ximena Duque es Adriana Zubizarreta

Una joven ejecutiva, recibida en Harvard, con promedios brillantes y con una capacidad de trabajo y ambición que la hacen sobresalir del resto. Dueña de un físico espectacular, desde chica prefirió los libros y el estudio antes que las fiestas y las salidas nocturnas. Sabe 5 idiomas, ha viajado por todo el mundo y es tan carismática como racional. Adriana, hija de Carlos y Felicitas, es la que siguió los pasos del padre y al comienzo de la historia, regresa de un viaje y recibe la gran noticia: ella va a gerenciar la empresa de la familia. Fría y calculadora, para ella el matrimonio es un trámite, un negocio. Claro que antes de enamorarse y confiar en un hombre que la traicionó muchísimo, no pensaba así… pero en el presente ella está convencida de brindarse por entero sólo a su carrera. Hasta que conozca a un hombre simple, humilde, simpático, con valores altos pero bajos recursos, que la haga sentir mujer como nunca antes.

Gloria Peralta es Eloisa

Es la dueña de un café, al que Vale frecuenta todos los días. Arriba de su local hay un pequeño departamento donde vive Vale con Tomás. Vale es inquilina de Eloísa desde hace años, y hay una estrecha relación entre ellas. Eloísa es viuda y tiene dos hijos varones, Diego y Miguel. Como se quedó con las ganas de tener una hija mujer, adoptó en cierta forma a Vale, a quien quiere como una hija. Cuando Vale tiene algún compromiso de trabajo, es Eloísa quien se queda a cargo de Tomás, y muchas veces va buscarlo al colegio o al entrenamiento. Eloísa muere por tener nietos, pero sabe que falta mucho para eso, ya que sus dos hijos son solteros y no parecen muy interesados en formar pareja en lo inmediato.

Jonathan Islas es Diego

Es el hijo mayor de Eloísa. Es noble y de buen corazón, siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo. Sabe arreglar cualquier cosa: es electricista, plomero, mecánico. En sus ratos libres, se dedica a entrenar a los chicos del barrio que quieren jugar fútbol. Tiene una relación muy especial con Tomy, a quien trata como si fuera su hijo, y con Vale, que es como una hermana de la vida para él. Sin embargo, cuando le preguntan si quiere casarse y tener hijos, él responde que “todavía no está preparado“. Diego entrará a trabajar en la empresa de la familia Zubizarreta, donde hará tareas de mantenimiento, como arreglar el aire acondicionado o limpiar vidrios en altura. Allí conocerá a Adriana, con quien vivirá una gran historia de amor.

Gabriel Rossi es Miguel

Hijo menor de Eloísa. Trabaja en la cocina de la pastelería, es un excelente cocinero. Nunca presentó una novia. Es divertido, simpático, alegre, y suele darle consejos amorosos a las “Lucaslocas”. Su sexualidad es un misterio que todos quieren develar. Se debaten entre si es o no es gay, y nunca encuentran algo que lo confirme o lo refute. Es un maniático del orden y la limpieza.

Josette Vidal es Miriam

Enamorada de Miguel, está tratando de averiguar si él es o no es gay. Miriam está en el segundo año de la carrera de informática, vive con su padre, Roberto, que es viudo. Por su afinidad con las computadoras, ella es quien se encarga de mantener a las chicas del club conectadas al internet. Gracias a ella, las Lucaslocas están enteradas de todos los pasos de Lucas Duarte y su nueva telenovela. Aunque es la más pequeña de todas, es la más prudente y madura. Roberto, su padre, ha tenido que salir adelante solo con su hija, lo cual hizo que Miriam madurara más rápido que las chavas de su generación. Es la más seria del grupo y la que siempre soluciona los problemas, sobre todo, si tienen que ver con la tecnología.

Begoña Narváez es Jessica

Cosmetóloga, masajista y esteticista en general. Hace años que está enamorada de Diego pero no se anima a confesárselo. Es alegre, bonita, muy comilona pero no engorda nunca. Es una de esas flacas con el metabolismo envidiable, y siempre está nerviosa. Sueña con un beso de Diego, todo lo que quiere es que él un día la vea como mujer, y no como amiga. Sufre porque él es muy amistoso con ella, la besa, la abraza, le hace bromas, pero nunca pasa de eso. Ella será quien le aconseje a Diego que vaya a buscar trabajo a la empresa de los Zubizarreta, pues es ella quien se entera de que están contratando. Ella creía que si lo ayudaba a Diego a conseguir un trabajo, él le estaría siempre agradecido. Lo que nunca hubiera imaginado es que precisamente en esa empresa será donde él conozca a la mujer de su vida.

Maritza Bustamante es Lucía

Una mujer bellísima a quien al comienzo de la historia se conocerá por imágenes del pasado, por recuerdos… porque ella está muerta. Amiga de Vale de las épocas del orfanato… Las dos eran compinches inseparables, confidentes, hermanas de la vida…familia. Cuando llegó el momento de dejar el orfanato, decidieron irse a vivir juntas. A Lucia la compañía de Vale le hacía mucho bien, porque ella le daba coraje, fuerzas… Vale era más valiente, más emprendedora…Y Lucía a Vale la divertía, la hacía ver la novela y fue ella quien la hizo fan del maravilloso actor Lucas Duarte. Hasta que un viaje a Cancún cambió su vida para siempre. Allá Lucía conoció a dos hombres, dos amores, dos personas que marcaron su vida… Regresó sola, sin ninguno de los dos, y con un hijo en su vientre… Una enfermedad después de parir, un futuro incierto… y la muerte.

Emmanuel Pérez es Tomás

Es un niño de 10 años, sensible, intuitivo… con un radar especial para detectar las verdaderas intenciones de las personas. Ama a Vale y le está muy agradecido por haberlo criado como a un hijo, por darle todo el amor…Porque Tomás sabe del esfuerzo de Vale por mantenerlo, por hacerlo feliz, por ayudarlo a hacer los deberes, por incentivarlo a que tenga sueños y a que siga su pasión. Porque Tomás juega muy bien al fútbol, su sueño es jugar en la selección algún día. Diego es su entrenador y el director técnico del equipo, además de ser su amigo y quien más lo conoce después de Vale. Y la vida lo hará ser rival primero y amigo después, del hijo de la famosa actriz Salma Beltrán.

Eduardo García es Rodrigo

Hijo de la exitosa protagonista de telenovelas Salma Beltrán. Tiene 10 años pero su aspecto y su forma de ser parecen las de un niño mayor que su edad. Y es que Rodrigo se cría prácticamente solo porque su madre sólo tiene ojos para ella misma. Él sabe que no es prioridad en la vida de su madre y se acostumbró a vivir con eso… aunque a veces, cuando nadie lo ve, llora… porque le gustaría tener otra vida distinta a la que tiene. Se hará muy amigo de Tomás y conocer a Vale le cambiará la vida… Porque ella lo va a cuidar, lo va a divertir… Con Vale él va a aprender muchas cosas lindas de la vida… Sin dudas ellos serán como su familia.

Lorena de la Garza es Natalia

Mucama de la familia Zubizarreta, ella está siempre pendiente de conocer los secretos de todos los que viven ahí. Fan de Lucas Duarte, vive esperando que él vaya a cenar a la casa de su hermano. Y se saca “selfies” con él que publica siempre para causar rabia a sus amigas que le tienen muchísima envidia. Le fascina la personalidad de Felicitas, lo hermosa mujer que es… y cuando ella no está y sabe que nadie la mira, se prueba su ropa, su lencería… Y se imagina siendo ella… Entrometida, risueña y encantadora… es muy desenfadada.

Mario Espitia es Agustín Peterlini

Es actor. En la telenovela, juega el rol del villano, antagonista del personaje de Lucas. En la vida real, es más bueno que el pan. Tiene problemas de autoestima pero Vale será la indicada para levantarle su ego y hacerlo luchar por el amor.

Freddy Florez es Bob

Compañero de Jessica en la peluquería donde ella trabajaba, al poco tiempo que ella se va de ahí porque la despiden, él renuncia. Conoce el último grito de la moda, de los peinados… Sabe que está de moda y que no. Y hará que cada una de las Lucaslocas optimice su estilo.

Miguel Varoni es El Director

El director de la telenovela de Lucas y Salma, a quien rara vez vemos… y siempre escucharemos… vive indignado por tener que lidiar con los actores.

Fernando Pacanins es Carrizo

Periodista de espectáculos. Siempre detrás de las noticias de los famosos. Sigue desde un primer momento la historia de amor de Vale y Lucas. Se siente atraído por Vale aunque ella nunca repara en él . Es el encargado de dar a conocer en público todos los detalles del romance de Lucas Duarte y su Fan.

Roberto Plantier es Damián

Es médico psiquiatra. Incondicional de Lucía. Le debe mucho a ella y está dispuesto a todo por protegerla. Es su cómplice aunque por momentos los remordimientos que siente son muy fuertes y está siempre tentado de contar todos los secretos de Lucía.

Pablo Azar es Benicio

Empleado de los astilleros Zubizarreta. Codicioso. Siempre ansió la presidencia y la llegada de Adriana arruinó sus planes. Trató de conquistarla y como no pudo terminó convirtiéndose en su amigo y confidente. Es el hijo del mejor amigo de Carlos Zubizarreta. Su padre es el que lo influye para que se case con una millonaria pero Benicio en el fondo quiere enamorarse y ser feliz.

Silvana Arias es Barbára

Es hija de un millonario que muere en manos de Lucía. Está dispuesta a todo por recuperar su fortuna. No concibe su vida sin lujos. Para ella lo único importante en la vida es tener una cartera de marca y vestirse con los mejores diseñadores. Deberá acostumbrarse a una vida de trabajo y necesidades aunque su meta es volver a ser la niña rica que fue alguna vez.