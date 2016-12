Hipnotista de Gignac John Milton se deslinda de la lesión del futbolista

John Milto, quien lo ayudó a reencontrarse con el gol dijo que su terapia no tiene nada que ver

El delantero de los Tigres André-Pierre Gignac sufrió anoche una lesión en el partido ante el América en partido de ida de la Final del Apertura 2016 en la Liga MX.

Corría el minuto 77 cuando el francés recibió un contacto de Bruno Valdez por la espalda, cayó y tuvo que salir en el “carrito de las desgracias” y aunque permaneció en la banca, al final del juego fue trasladado a un hospital.

Hoy, el club felino anunció en su cuenta de Twitter el diagnóstico de su delantero estrella: “Gignac sufrió esguince cervical grado II, quedando en duda para el juego del domingo”.

Tras darse a conocer el dianóstico, usuarios en redes sociales empezaron a especular sobre si la terapia recibida por Gignac del hipnotizador John Milton, quien lo ayudó a recuperar el olfato goleador, tuvo algo que ver.

Debido a lo anterior, Milton concedió una entrevista a TDN en la que negó que su terapia haya sido un factor en la lesión del francés.

“Con Andre-Pierre Gignac no he realizado la terapia de torción cervical para la inducción al proceso de hipnosis profunda. Precisamente como la terapia no es rápida, es una inducción lenta no hubo ninguna manipulación de cervicales”, dijo en entrevista telefónica. “Con respecto a las terapias de hipnosis que practico existen diferentes técnicas, una de ellas es una de alto impacto, rápida, que es la torción cervical, y esta no influye para crear ningún tipo de secuela o lesión en el paciente, cuando se aplica la quiropraxia de forma correcta”.