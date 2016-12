Llega con regalos para su novia y la encuentra con otro (ahí empieza la historia)

Una escena que no se ve todos los días

Era una broma, pero la situación terminó en intervención policial. Youtubers en Perú decidieron montar una escena de infidelidad en un parque de Trujillo.

Un video que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones en Facebook muestra el momento en que un muchacho llega a un parque con flores y un peluche para su supuesta novia. Pero descubre a ésta siéndole infiel con su mejor amigo. En medio de un berrinche, el joven lanza los regalos al piso y cuestiona a la pareja.

“Desde cuándo me estás viendo la cara de imbécil Tú eres mi mejor amigo, porque me has hecho esto”, grita el “engañado”. El chico y la chica no saben qué decir y miran incrédulos al muchacho.

Decenas de personas, en su mayoría estudiantes, observan la escena sin saber qué hacer.

Lo que desconocen los presentes es que el intercambio está siendo grabado con cámara escondida y que es un montaje, hasta que el iracundo actor les informa. Hasta ahí, nada demasiado extraordinario. El escenario cambia cuando llegan oficiales de la policía a intervenir y los participantes casi terminan en la comisaría.

Tomó varios minutos explicarle a los uniformados que se trataba de una broma para un canal de videos.“¿En tu canal tú generas violencia?”, cuestiona una agente policial.

Finalmente, los uniformados abandonaron el área y disculparon a los youtubers.