¿Te hostigan los comentarios en las redes?

Al principio, no entendí como era posible que una jovencita tan famosa como ella me estuviese diciendo eso

En ocasiones pensamos que somos la única persona en el mundo que está enfrentando un problema, sin embargo, si nos ponemos a ver a nuestro alrededor, nos damos cuenta que no estamos solos y que hay más de uno que está pasando por lo mismo.

Esta semana conocí a una bella y talentosa chica cuya carrera musical está despegando de una forma increíble; es alta, delgada y con una linda sonrisa. Después de conversar con ella por unos minutos y de admirarle su vestuario, me confesó que escuchar un comentario positivo acerca de su apariencia es algo nuevo para ella.

Al principio, no entendí como era posible que una jovencita tan famosa como ella me estuviese diciendo eso. De repente, saco su teléfono celular y me enseñó una fotografía de ahora y una de hace unos años atrás. La chica me contó que por mucho tiempo fue víctima de acosos y del famoso “bullying” en las redes sociales por su sobrepeso.

Entre casi lágrimas, me contaba que el estrés que sentía cuando publicaba una foto y se burlaban de ella, le daba tanta ansiedad que, en vez de pensar en su salud u olvidarse del comentario mal intencionado, se le abría el apetito y quería seguir comiendo sin control.

A los pocos minutos, se acercó su madre, quien ahora es su agente publicitario y me contó que su hija empezó a vivir una vida más saludable cuando decidió no solo mejorar su autoestima, sino también contestar a esos comentarios ‘de odio’ con respeto y amor.

Me dijo que la primera vez que se atrevió a hacerlo fue cuando una de sus seguidoras le escribió ‘algo horrible’ en una de sus fotografías criticándola por haberse puesto un traje de baño.

En vez de sentarse a llorar, como lo hacía regularmente, respiró profundo y le escribió con respeto a la usuaria que se había atrevido a publicar el comentario explicándole qué tan dañino era para las adolescentes recibir mensajes de ese tipo. La respuesta que recibió la sorprendió, cuando la chica que le había publicado el comentario, le pidió disculpas. No solo eso, a raíz de ese mensaje, varias personas se unieron a su causa.

Así, poco a poco, la chica, que ahora se dedica a su carrera musical y a ser un ícono en las redes sociales, empezó su propia mini campaña en contra del acoso cibernético. ¿Adivinen qué? Ahora dice que se quiere a si misma más que nunca y de paso, empezó a bajar de peso ya que la ansiedad que sentía, desapareció.

La próxima vez que recibas un comentario de odio en tus redes, piénsalo dos veces. Una, lo ignoras o dos, responde con cariño y no con insultos. Verás la diferencia- como la vio mi amiga.

Espero tus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa