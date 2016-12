7 versiones de la mejor canción de Navidad

Conocé los covers más logrados y los más inesperados del tema navideño que tiene más de dos décadas, pero lidera cada año los rankings musicales de todo el mundo

Elevado a clásico junto al pan dulce y el vitel toné, es imposible que lleguen los últimos días de diciembre y no oír “All I Want For Christmas Is You”, la canción más famosa de Mariah Carey . Este verdadero himno contemporáneo fue escrito por la misma intérprete en 1994 y fue el single elegido para Merry Christmas, su primer álbum navideño. Desde entonces, la popularidad del tema no ha dejado de crecer y todos quisieron cantarlo, desde Justin Bieber hasta Ariana Grande , pasando por Michael Bublé y las Fifth Harmony.

Contagioso, alegre e imposible de no tararear durante horas, All I Want For Christmas Is You parece salido de un disco de los 60 y ha musicalizado cientos de informes televisivos sobre esta época, miles de videos caseros y ha inspirado a varios cantantes. Hace días, incluso, fue el centro del Carpool Karaoke con más estrellas de la historia. Aquí, siete versiones de la mejor canción de Navidad del mundo…

Olivia Olson

Pieza fundamental en la película coral de Richard Curtis, muchos aún recuerdan la versión de “All I Want for Christmas Is You“ de la película Love Actually, o Realmente amor, de 2003. Una jovencísima Olivia Olson es la encargada de ponerle ternura y cuerdas vocales al tema.

Michael Bublé

Al igual que las grandes estrellas mundiales, el esposo de Luisana Lopilato, Michael Bublé , tiene su disco de canciones navideñas y no se privó de incluir el que considera “el único clásico moderno”. Su versión es todo lo que queremos escuchar cuando las visitas y los familiares se fueron y sólo queremos que nos abracen abajo del árbol.

Out of the Blue

¿Una interpretación de “All I Want for Christmas Is You” totalmente realizada a capela? Suena mejor de lo que uno espera. Lo hizo el conjunto OTB, un coro de estudiantes de la Universidad de Oxford que hacen quedar a los actores de Glee como novatos.

Glee

Hablando de Glee, en su tercera temporada sus protagonistas decidieron meterse con este clásico y, si bien no se alejaron mucho del original, sirve para recordar qué gran cantante es Amber Riley, responsable de la gran Mercedes.

Ariana Grande

Si no fuera porque ella la odia tanto, Ariana Grande bien podría pedirle un examen de ADN a su ídola Mariah Carey: ambas tienen más de una cosa en común. En 2012, la pequeña adolescente se subió a un escenario en Los Ángeles a honrar a su ídola. Y la rompió.

Fifth Harmony

El grupo (que era un quinteto hasta hace algunos días, cuando perdió a una integrante)jamás escondió que ama a la diva de las cinco octavas: tiene un tema que se llama “Like Mariah”. En 2014, se animaron a un cover honroso, pero sobreproducido y poco olvidable.

Justin Bieber

Justin hace todo en este clip: canta con Mariah mismo y hasta juega a seducirla, cuando ella bien podría ser su madre y él aún era un adolescente de inocente jopo. Además, el videoclip es como una tanda publicitaria gigante. Bieber: sos el mejor de todos.