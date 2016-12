Avril Lavigne se enojó con Mark Zuckerberg y lo acusó de promover el bullying

La cantante publicó una carta abierta para el creador de Facebook, en la que lo critica por lanzar en su red social una broma sobre Nickelback, la banda de su ex marido

Avril Lavigne decidió que era momento de “ponerle los puntos a las redes sociales”. Y lo hizo a través de una carta abierta dedicada a Mark Zuckerberg , el creador de Facebook.

¿Qué pasó? El empresario publicó hace algunos días un video para presentar a Jarvis, su nuevo asistente virtual. En un momento, le pide que reproduzca “alguna canción buena de Nickelback”, la banda liderada por el ex esposo de Lavigne, Chad Kroeger. Entonces, la voz de Jarvis le contesta: “Me temo que no puedo hacer eso. No existen canciones buenas de Nickelback”. La broma fue muy celebrada por los seguidores de Zuckerberg, más no por la cantante canadiense, que se tomó el asunto de manera muy personal.

“Querido Mark, mucha gente usa tus productos, algunos los aman y otros no tanto. En cualquier caso, podés expresar tus propios gustos musicales, aunque eso no te da derecho a ‘pinchar’ a Nickelback con tal mal gusto”, escribió Lavigne en la misiva publicada en Twitter. “Cuando se tiene una voz como la tuya, deberías considerar ser más responsable y no promover el bullying, especialmente en tiempos como estos. #DileNoAlBullying #ElChisteEsViejo #NickelbackHaVendido50MillonesDeDiscos”, finalizó.