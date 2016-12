Este maratonista de 85 años trae locos a los científicos

La capacidad deportiva de Ed Whitlock aún no tiene una explicación determinante

Terminar un maratón en 3 horas 56 minutos y 34 segundos puede ser un logro que cualquier deportista podría presumir, pero más si tiene ¡85 años de edad!

El londinense Ed Whitlock está sorprendiendo a los científicos, que aún no logran explicar por qué un hombre de esa edad pudo con semejante hazaña sin sufrir consecuencia alguna, reportó The New York Times.

Algunos pensarán que se trata de un aspecto genético solamente o de un estilo de vida, pero lo curioso es que Whitlock sólo era deportista, sin una alimentación súper estricta o sesiones de masajes especiales como muchos competidores.

Él simplemente sale a entrenar a la calle y cruza casi todos los días el panteón de Milton, Ontario, calzando unos tenis de más de 15 años de viejos.

Su esfuerzo, su condición, su esperanza o la combinación de todo ello lo llevaron a concluir en octubre pasado con éxito el Toronto Waterfront Marathon, en un tiempo similar al de cualquier maratonista joven y en excelentes condiciones.

“Yo creo que la gente puede hace más de lo que cree que puede lograr… Tienes que ser lo suficientemente idiota para tratar de hacerlo”, bromea el exingeniero muy a su estilo inglés.

Esa no fue la primera hazaña de este hombre que tiene un club de fans en Facebook, pues a los 74 años corrió un maratón con un tiempo de 2:54:48.

La Clínica Mayo y otras instituciones médicas han hecho estudios al vigoroso deportista, quien reconoce que hay algunas condiciones biológicas que pueden estarlo beneficiando.