Resoluciones migratorias para el 2017

Cerramos el 2016 con gran incertidumbre sobre el futuro de muchos inmigrantes que viven ilegalmente en los Estados Unidos. Durante el transcurso de la campaña electoral y luego de ser electo presidente, Donald Trump repitió numerosas veces que cuando asuma el mando del país deportará a millones de inmigrantes indocumentados. Esto ha causado pánico en algunas comunidades. Pero antes de asumir lo peor, debemos racionalizar la situación. ¿Es realmente viable hacer deportaciones masivas? Y ¿en qué orden de prioridades entrará el tema de inmigración para el nuevo presidente? ¿Es posible que el nuevo gobierno realice una reforma migratoria?

Deportaciones masivas no son factibles por varias razones, incluyendo porque afectaría de forma negativa la economía del país. Sin embargo, eso no significa que no habrán deportaciones. Sin duda, sí las habrá – tal como las hubo durante la administración del presidente Obama, que ha deportado a millones de inmigrantes indocumentados enfocándose principalmente en ciertas categorías de personas, incluyendo criminales y aquellas detenidas en la frontera. Hay que asumir que estas prioridades seguirán vigentes bajo la administración Trump.

Pero la realidad, es que no sabemos qué va a hacer el nuevo Presidente o si empujará por una reforma migratoria.

Ante las numerosas interrogantes, hay que estar preparado. Entiendo la preocupación, pero hay que mantener la calma. Por eso, les tengo las siguientes recomendaciones para el 2017:

Averigüen si son elegibles para un beneficio migratorio. Consulten con un abogado de inmigración para ver si existe alguna vía mediante la cual puedan obtener un estatus legal temporal o permanente. Un análisis completo de su situación puede darles claridad sobre sus opciones legales.

Recuerden que en los Estados Unidos sólo abogados con licencia o representantes acreditados por el gobierno federal están autorizados para brindar asesoría legal.

Verifiquen las credenciales del abogado o representante acreditado por el gobierno. Su futuro migratorio y su dinero están en juego cuando busca asesoría legal migratoria. Asegúrese que la persona a quien usted acuda tenga licencia, experiencia y ningún historial criminal. Si no le quieren mostrar sus diplomas, certificaciones y comprobantes que pueden ejercer leyes, es una mala señal. Si sospechan que le están mostrando alguna documentación falsa, siempre pueden verificar si un abogado tiene autorización para ejercer con la Barra de Abogados del estado donde esté matriculado. Como la ley de inmigración es federal, un abogado puede estar matriculado en cualquier estado. Pregúntenle al abogado en qué estado está registrado como abogado. En el caso de un representante acreditado, pueden verificar con la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, siglas en inglés).

Si son elegibles, soliciten la residencia permanente. Personas que tengan familiares residentes o ciudadanos o empleadores que desean patrocinarlos o que actualmente estén albergadas bajo programas especiales como la visa U y que cumplen con todos los requisitos deben iniciar el trámite lo antes posible para asegurar tu estatus legal en el país. Conozco a personas que postergan hacer trámites por descuido o escasez de dinero. Pero invertir en un trámite que puede darles un estatus y autorización para trabajar legalmente es fundamental para una mejor vida y futura prosperidad en el país.

Obtener la ciudadanía estadounidense. Si son elegibles, deben actuar cuanto antes y convertirse en ciudadanos. La residencia permanente les permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, pero la pueden perder si cometen actos que los hagan deportable del país. Una vez que se convierten en ciudadanos, su permanencia en el país está asegurada, porque ya no los pueden deportar del país, al menos que cometieron fraude para conseguir la ciudadanía estadounidense. Además, tienen más ventajas y derechos, y la posibilidad de conseguir mejores empleos. También pueden tramitar peticiones de familiares inmediatos de forma más rápida.

Ayuden a familiares a emigrar a los Estados Unidos. Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes pueden tramitar peticiones familiares para traer legalmente a sus familiares a Estados Unidos. Ciudadanos tienen más ventajas, ya que además de padres, cónyuges, e hijos pueden pedir a sus hermanos solteros o casados. Además, la ley de inmigración les permite traer a sus hijos aunque estén casados, junto a sus cónyuges e hijos solteros menores de 21 años. Residentes permanentes sólo pueden pedir a cónyuges e hijos solteros de cualquier edad. Deben presentar las solicitudes lo más pronto posible porque muchos de estos trámites llevan años para completarse.

Reporten si son víctimas de crímenes. Inmigrantes indocumentados que son víctimas de crímenes deben reportarlo a la policía. No deben temer ser reportados a las autoridades migratorias. Ciertas víctimas de crímenes podrían ser elegibles para una visa U, que les permitiría vivir y trabajar legalmente en el país. Pero si el crimen no se reporta a la policía, no pueden hacer el trámite.

Ahorrar para costear trámites migratorios. Además de tener que pagar por una buena asesoría legal, todo trámite migratorio tiene costos. Dependiendo del historial, complejidad del caso y la situación actual del inmigrante, los costos pueden llegar a ser elevados. Muchos casos se llevan por etapas, por lo que no se necesita todo el dinero de una vez. Pero hay que estar preparados.

Ahorrar es particularmente importante actualmente si no tienen una vía para obtener un estatus legal, pero esperan que haya una reforma migratoria en el futuro. Si eso sucede, se estima que tendrán que pagar multas, además de tarifas para realizar los trámites. Cuando llegue el momento, deben estar listos para poder hacer los pagos necesarios.

Nunca mientan en solicitudes de inmigración. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) investiga a fondo a todo extranjero que presenta solicitudes con el fin de emigrar a este país y penaliza severamente a personas que mienten en formularios para trámites migratorios. Si descubren información falsa en una solicitud, pueden negar el beneficio que se está solicitando. Si cometen fraude para conseguir un estatus migratorio y el gobierno federal se da cuenta después de otorgar un beneficio, pueden revocar la residencia, ciudadanía u otros beneficios concedidos y poner al inmigrante en proceso de deportación.

Eviten problemas con la ley. Uno de los requisitos para que el gobierno le otorgue a un inmigrante la residencia o ciudadanía estadounidense es tener buena conducta moral. Si tienen problemas con la ley – como manejar bajo la influencia del alcohol o estar cometer un acto de violencia doméstica – puede considerarse tener mala conducta moral y puede perjudicar sus trámites o ser causa para negarles beneficios migratorios.

Tengan en cuenta que residentes permanentes que cometen ciertos crímenes pueden ser deportados. Personas dentro del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) pueden perder su estatus migratorio si los encuentran culpables de dos delitos menores (misdemeanor, en inglés) o un delito mayor (felony, en inglés).

Guarden sus archivos migratorios y comprobantes que han vivido en los EE.UU.

Para poder analizar qué opciones existen para obtener un estatus legal y preparar trámites migratorios es importante saber el historial de la persona, si se presentaron solicitudes en el pasado, y de ser así, qué trámites migratorios se hicieron anteriormente. Siempre deben pedir una copia de todo documento que se haya enviado a USCIS y guardarlo en sus archivos. Si cambian de abogado o el USCIS llega a perder algún documento, tendrán copias que pueden servir para realizar futuros trámites migratorios.

También es importante guardar recibos de renta, servicios, etc., que comprueben que has estado viviendo en el país. Muchos beneficios migratorios requieren demostrar que han estado viviendo en los Estados Unidos. por cierta cantidad de tiempo.

Hacer sus impuestos. Pagar impuestos es la ley. No importa cual sea su estatus legal. Hacer sus impuestos todos los años es una excelente forma de comprobar su estadía en Estados Unidos y demostrar que tienen buena conducta moral. Indocumentados sin un número de seguro social tienen que conseguir un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, siglas en inglés) para poder presentar sus planillas. Consulten con un contador que tenga licencia y experiencia para que los asesore.

Si el gobierno federal se entera que no cumplieron con su obligación de presentar impuestos, pueden ser penalizados con multas e intereses sobre el dinero no pagado al Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés). El razonamiento es que están ganando dinero en este país y disfrutando de beneficios generales a costas de los contribuyentes en los Estados Unidos, como acceso a escuelas públicas para sus hijos, infraestructura de carreteras, y ciertos servicios públicos, y les corresponde pagar su parte.

Gracias por leer mi columna y por todas las preguntas que me enviaron durante el 2016. Seguiré informándoles en el 2017. ¡Les deseo un feliz y próspero año nuevo!

