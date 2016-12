La fiesta de fuegos artificiales de Año Nuevo en San Agustín

San Agustín, Florida – Para aquellos que desean tener una fiesta de extravaganza de despedida del 2016 al aire libre, el sitio perfecto será en el área del Puerto de Pesca (Fishing Pier) en la playa de San Agustín (St Augustine Beach). Este sábado 31 de diciembre desde las 4 pm comienza allí el evento anual ‘Beach Blast Off’ en donde habrá carpas con 30 estaciones ‘Comfort Zone’ con la venta de deliciosa comida, refrescos, cervezas y champaña, así como áreas para el entretenimiento de los chicos. Al llegar las 8:30 pm comienzan los fuegos artificiales que por casi una hora iluminarán el cielo de la isla de Anastasia para recibir el año 2017.

Es un evento familiar en donde además habrá música en vivo, actividades para toda la familia y muchos restaurantes locales tendrán un menú especial de despedida de año y fiestas de la media noche. Además estará colocada una enorme pantalla de televisión que transmitirá la celebración de la despedida del año en el Times Square en Nueva York y alrededor del mundo.

Según Hala Laquidara, quien por segundo año consecutivo produce este evento, será el más extravagante y familiar en toda la Península de la Florida.

“Este es el segundo año que produzco este evento de ‘Beach Blast Off’, como coordinadora de eventos especiales de la ciudad de la Playa de San Agustín (St Augustine Beach). En el pasado trabajé como maestra y organizaba eventos para el distrito escolar. Para esta fiesta de despedida de año tendremos un repertorio de bandas musicales muy reconocidas a nivel mundial, el público podrá bailar al ritmo de la música y podrán tomarse sus ‘selfies’ y transmitirlas a la pantalla gigante que estará colocada en la playa. Es todo un evento para el público y con el público, por decisión unánime de los auspiciadores del evento el inicio de la fiesta será a las 4 pm y la hora cero de los fuegos artificiales de Año Nuevo será a las 8:30 pm, de esta manera las familias podrán llegar a sus residencias a tiempo y compartir la celebración y no ocurran los riesgos de manejar muy tarde a sus hogares”, dijo Laquidara.

El evento será completamente gratis. Si desea continuar la fiesta en el centro histórico de San Agustín solo tiene que atravesar el Puente de los Leones (Lion Bridge) que está a solo siete minutos y se puede estacionar en el St. Augustine Garage Parking.

Restaurantes y bares que celebrarán el Año Nuevo en San Agustín: Michael’s Tasting Room (atendido por Michael Hugo), Casa Maya Restaurant (atendido por Marco Barrera), Isabela’s Club Cuba (bar, vinos y cigarros), El Potro Restaurant (atendido por José Rodríguez), Salt Life Food Shack , Sunset Grille, Raintree Restaurant, Tempo Restaurant, Centro Restaurant, Hoptinger Bier Garden, Beaches at Vilano, Cellar 6, Donovan’s Irish Pub, Meehan’s on Matanzas, Murray Brothers Caddyshack, Panama Hattie’s, Sangrias Tapas & Piano Bar, O.C. White’s, British Pub (St. Augustine Beach) y Costa Brava (at Casa Monica).

El estacionamiento es gratis en la isla de Anastasia abordando el shuttle de 4 pm a 11 pm. Los estacionamientos para el uso del shuttle son Anastasia Baptist Church, St. Augustine Amphitheatre, Amici’s Shopping Center Parking, Reunion Bank, R. B. Hunt Elementary School, Ron Parker Park, Reunion Bank – St. Augustine Beach, St. Augustine Beach City Hall Parking Lot, Harbour Island Executive Center (312 bridge) y Anastasia State Park.

Lugares para visitar en la Isla de Anastasia son el Faro de San Agustín (St Augustine Lighthouse), St. Augustine Alligator Farm Zoological Park, el parque del estado en Anastasia (Anastasia State Park) y la Playa de San Agustín (St. Augustine Beach & Ocean Pier).

Para obtener estacionamiento para discapacitados llame a Tom Large al 904-669-8558, una pick up ofrecerá transportación desde los estacionamientos.

Se desea tener más información acerca del ‘Beach Blast Off’ llame al 904-669-5670, escriba al correo electrónico a Hala Laquidara, coordinadora del evento, a hlaquidara@cityofsab.org, o visite la página web www.sabevents.com.