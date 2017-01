Amar a dos al mismo tiempo

Aquellos que crean estar enamorados de dos personas al mismo tiempo, les invito a contestar algunas preguntas

¿Se puede amar a dos personas a la vez? Esta fue la pregunta que le hice a mi audiencia recientemente durante mi programa de radio. La mayoría de las personas que llamaron, aseguraron que no era posible pero hubo algunos que dijeron lo contrario.

Un radio escucha me confesó: “Tengo a la mujer perfecta. Es una gran mamá, excelente esposa y también es muy buena en la cama, sin embargo, tengo una amante, y estoy enamorado de ambas”

No me cabe duda que este muchacho pueda querer a estas dos mujeres. Los seres humanos tenemos la habilidad de sentir amor por varios a la vez. ¿Acaso no queremos a nuestros hijos, padres y hermanos al mismo tiempo? Sin embargo, amar y querer no es igual.

Aquellos que crean estar enamorados de dos personas al mismo tiempo, les invito a contestar las siguientes preguntas para que descubras a quien aman de las dos. Si respondes afirmativamente en todas, te aseguro que a esa es la que amas.

¿Es dificultoso pensar en cómo sería vivir sin esa persona?

¿Sientes un ardiente deseo sexual hacia el/ella?

¿Estás dispuesto a apoyarle para que alcance sus metas?

¿Piensas que tu pareja no la puedes reemplazar con nadie? (¡ni si quiera con Luis Miguel, o JLO!)

¿Si tu amada/o necesitara un trasplante, serías capaz de donarle un riñón?

Dudo mucho que alguien pueda contestar que sí a todas estas preguntas refiriéndose a dos personas a la vez. ¡Para mí sería imposible! porque cuando amo siempre añoro la presencia de esa persona a mi lado. Si me entero de buenas noticias, a él quiero contárselas primero. ¿Cómo podría experimentar estos sentimientos por dos hombres a la vez?

El verdadero amor consume una gran parte de nuestro tiempo, pensamientos y energía. ¡Sería extenuante multiplicarlo por dos! Por eso le dije al chico que participó en mi programa: “no amas a ninguna de las dos” y concluí la llamada tarareando una vieja canción del famoso cantante José José: “Es que todos sabemos querer….pero pocos sabemos amar”

