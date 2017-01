Caballos ayudan en Osceola a sanar a veteranos con estrés postraumático

El programa ‘Caballos y Héroes’ (Horses and Heroes) es gratuito y se imparte en Osceola con la participación de la Universidad de la Florida Central, el Condado y el Instituto de Investigación McCormick

Los veteranos de guerra Shemallian Arrieta y Ángel Álvarez Ayala han encontrado en ‘Brooks’ y ‘Jake’ a sus mejores amigos y un apoyo para calmar su ansiedad. A ellos pueden contarles sus preocupaciones sin ser juzgados. Se trata de dos caballos que son parte esencial del tratamiento gratuito que reciben los pacientes del programa ‘Caballos y Héroes’ (Horses and Heroes) para veteranos de guerra con trastornos de estrés pos traumático (PTSD, por sus siglas en inglés) en el nuevo centro de terapia ecuestre en Osceola.

Este centro abrió sus puertas recientemente en sus nuevas instalaciones ubicadas en St. Cloud y es una sociedad entre la Universidad de la Florida Central (UCF, por sus siglas en inglés), el Condado de Osceola y el Instituto de Investigación McCormick, organización sin fines de lucro que ofrece terapias y actividades para veteranos y menores con discapacidades entre otros recursos educacionales y recreativos.

“No me gustaba salir de casa, esto ha sido una experiencia buena para mí. Los caballos no te juzgan, no te hacen preguntas. Él te calma la ansiedad, sabe cómo uno se siente. Yo vengo aquí y disfruto de mi caballo Jake, ese caballo es mío”, dijo Álvarez optimista. Tras completar sus 10 semanas de terapia, él quiere ser voluntario en este centro para seguir cuidando de su caballo, al que limpia, monta y conoce bien.

Al principio, Álvarez dijo sentirse un poco temeroso ante el caballo, pero poco a poco fueron convirtiéndose en buenos amigos: “esto me dio un propósito, quiero seguir cuidando de mi caballo, ir a un psicólogo está bien, pero para mí lo mejor ha sido venir aquí”.

Por su parte, Arrieta coincidió con Álvarez, ambos de origen puertorriqueño. Arrieta dijo que espera cada martes de la semana con ansias: “ese día es el que espero más, yo estoy listo temprano para venir a ver a mi caballo, es como si tuviera una cita, se siente una emoción bien grande”.

Arrieta indicó que ha recuperado la confianza y le ha ayudado mucho compartir con otros veteranos que pasan por las mismas experiencias en este centro. Arrieta también quiere ser voluntario de este centro para ayudar a otros veteranos a que tengan esta oportunidad en sus vidas.

Caity Wall, gerente del programa ‘Caballos y Héroes’, destacó que este programa dirigido a veteranos que sufren de PTSD ofrece a las personas elegibles una terapia sin costo de 10 semanas, con sesiones de dos horas una vez a la semana, cada martes. Además, es opcional para ellos llenar un formulario al final de su tratamiento para incluirlo dentro de los estudios que realizan sobre PTSD y los avances en su tratamiento con las terapias que ofrecen con los caballos.

“Cada persona es diferente, a algunos los ayuda a salir de esa desolación que viven, a dormir mejor en las noches. Para otros son una esperanza que vuelven a tener, les ayuda a volver a hacer cosas por ellos mismos. Les ayuda a crear una relación, cuando montan el caballo, es un lenguaje corporal y verbal, van construyendo esa confianza, es una experiencia única para ellos”, dijo Wall.

La misión de este centro es brindar la más alta calidad en las terapias asistidas con caballos a los veteranos que luchan contra el PTSD y a individuos con necesidades especiales. Esa institución también conduce investigaciones que ayudan a identificar prácticas eficaces y a divulgar ese conocimiento a los profesionales de la industria.

La terapia con caballos consiste desde el cuidado del animal en el que los pacientes van hablando con el caballo mientras lo cepillan y lo alistan para luego montarlo. Con ello logran un contacto personal único que ayuda a su salud mental y los impulsa a construir relaciones exitosas en la vida civil.

Otro de sus programas, ‘Cascos Celestiales’ (Heavenly Hooves), es para individuos con necesidades especiales, como menores con autismo y personas en sillas de ruedas. Desde 2002 este programa ha ayudado exitosamente a más de 25,000 individuos.

Los que trabajan en este centro son voluntarios y se necesitan voluntarios bilingües para asistir a la comunidad hispana. El centro ofrece servicios gratuitos a quienes sean elegibles y su próximo grupo de terapia ‘Caballos y Héroes’ empieza el 10 de enero de 2017. Para participar las personas deben llenar el formulario de registración en la página de Internet www.mcCormick.us, o pueden llamar al centro al 407-933-7433 ext. 1.

Para participar en la terapia con caballos

Las sesiones comienzan el 10 de enero y para inscribirse debe llevar el formulario en la página o llamar al www.mcCormick.us, o pueden llamar al centro al 407-933-7433 ext. 1.