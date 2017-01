Honda NeuV debut en CES Las Vegas 2017

El Honda NeuV debutará en el Consumer Electronics Show Las Vegas 2017 es parte de la estrategia para la movilidad del futuro en las ciudades, que tendrá su debut en el Consumer Electronics Show (CES Las Vegas 2017) forma parte…

El Honda NeuV debutará en el Consumer Electronics Show Las Vegas 2017 es parte de la estrategia para la movilidad del futuro en las ciudades, que tendrá su debut en el Consumer Electronics Show (CES Las Vegas 2017) forma parte de la estrategia de Honda para la movilidad del futuro.

Este prototipo de Honda mostrará la visión de la marca japonesa dentro del desarrollo de la inteligencia artificial y robótica para lo que se espera sea la movilidad dentro de las áreas urbanas.

El Honda NeuV es una de las posibles soluciones a problemas como el tráfico que agobia a las principales urbes del mundo con sistemas como navegación GPS de alta definición, conectividad y diálogo entre los vehículos, lo que además ayudaría a reducir la cantidad de accidentes y las víctimas de los mismos.

Según algunos datos que ya se han filtrado sobre la presentación del Honda Neue es que además de su revolucionario diseño exterior, incluye un sistema de inteligencia artificial que puede detectar las “emociones” del conductor y sus pasajeros para ajustar el desempeño del vehículo, lo que mejoraría la experiencia general de transporte.

Como todos los grandes fabricantes de autos del mundo, Honda ha estado trabajando en el desarrollo de este tipo de tecnologías que incluyen la conducción autónoma.

La semana pasada Honda y Waymo, la nueva división de Google para el desarrollo de conducción autónoma anunciaron una sociedad para trabajar juntos en el mismo objetivo.

Por ahora, Honda R&D Co., Ltd., la subsidiaria de investigación y desarrollo de Honda Motor Co., Ltd., inició discusiones formales con Waymo, una compañía independiente de Alphabet Inc. – la compañía matriz de Google, para integrar su tecnología de conducción autónoma en vehículos Honda.

Esta colaboración técnica entre investigadores de Honda y el equipo de tecnología de automanejo de Waymo permitiría a ambas compañías conocer detalles de la integración de los sensores, el software y la plataforma de computación de manejo totalmente autónomo de Waymo en vehículos Honda