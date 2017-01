Top 12 autos nuevos 2017 para empezar bien el Año

El Top 12 autos nuevos 2017 de Google produjo un lista muy interesante de modelos totalmente nuevos o significativamente rediseñados para el Año Nuevo. Al igual que sucedió con el Top 10 Autos 2016 Más Buscados, en el que Honda…

Al igual que sucedió con el Top 10 Autos 2016 Más Buscados, en el que Honda desbancó a Chevrolet como el No. 1, la marca japonesa encabeza el Top 12 autos nuevos 2017, con el Honda Civic en el No. 1 y el Honda Accord en el No. 2.

La lógica de este Top 12 es la que usa Google con sus algoritmos, pero la respuesta a la búsqueda individual con las palabras Top 2017 new cars, va cambiando minuto a minuto.

Este resultado en particular arrojó una excelente colección de modelos para todos los gustos y presupuestos, en la que se incluye vehículos con precio al alcance de la mayoría de los consumidores y algunos de lujo con lo más avanzado de las tecnologías de seguridad, comunicación, entretenimiento y conectividad a internet.

Así que si no aprovechaste las ventas de Fin de Año, pero quieres empezar el 2017 con un auto nuevo, ya sea en lease o con financiamiento, sigue leyendo para conocer todos los detalles del:

Top 12 autos nuevos 2017 de Google