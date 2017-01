Alfredo Adame no descarta volverse a casar

El conductor espera a que su hijo cumpla 18 años

Ahora que Alfredo Adame está en trámites para divorciarse de la madre de sus hijos, Mari Paz Banquells, el actor llegará hasta las altas jerarquías eclesiásticas de México, dígase Arzobispo o hasta mandos más altos, con tal de anular su matrimonio religioso.

“Estoy esperando que mi hijo cumpla 18 años para que empiece todo lo del divorcio. La anulación del matrimonio religioso también lo he pensado, es algo que sí busco, pero que también lo tocaré cuando termine con esto. Busco cancelarlo porque no descarto en futuro casarme, el amor a veces llega y si llega, sí lo voy a hacer”.

Asegura que por respeto a sus hijos no ha empezado con los trámites del divorcio. “Por mis hijos me he detenido en algunas cosas, pero pues ella y yo ya nos somos pareja. Vivimos en la misma casa, pero eso se acabará cuando mi hijo cumpla 18 años porque creo que es la edad correcta para entender que la familia pasa por grandes lecciones”.

Adame no descarta que en este año el amor llegue a su vida al lado de una mujer que cumpla con sus expectativas. “No es algo que esté buscando, pero sí tengo el interés. Soy un hombre bien parecido que siempre ha tenido suerte con las mujeres, pero eso se dará cuando llegue la mujer perfecta. Uno tiene derecho a rehacer su vida y ese tema es algo que los míos van a entender cuando cierre el ciclo en forma con su madre”, finalizó el actor.