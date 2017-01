Cinco tips expertos para quitarte unos años de encima

Tres expertos te dicen qué debes hacer para lucir más joven y qué debes evitar

Lucir más joven es una meta que comienzan a trazarse muchas mujeres a medida que van entrando en edad. Lograrlo no es fácil, pero tampoco imposible si conoces cómo debes maquillarte, qué peinado te sienta mejor y qué estilo de ropa te puede ayudar a lucir rejuvenecida.

“Lucir más joven ha sido la búsqueda eterna en la estrecha relación de la moda y la mujer. No hay una fórmula exacta para que todas las mujeres luzcan más jóvenes, pero sí unos principios básicos que te harán lucir de cinco a 10 años más joven”, asegura el diseñador de moda Naldo Montañez.

A continuación, Montañez, el peluquero Iván García y el maquillador Víctor Alexis Hernández comparten algunos consejos que te ayudarán a quitarte unos años de encima para comenzar el año nuevo con una imagen más refrescante.

1. Para lucir más joven debes conocer qué colores de temporada te favorecen y cuáles no, asegura Montañez. Los colores grises y pasteles pueden hacerte lucir mucho mayor de lo que realmente eres. “Opta por colores neutrales como el blanco y el negro, o cálidos como el rojo, anaranjado o amarillo. Estos colores favorecen un aire más juvenil y arriesgado a la hora de estilizar tu look. La meta es lucir segura y radiante”, recomienda el diseñador.

2. Busca lo que te favorezca, aunque no sea lo último en la moda. Conoce tu cuerpo y tu talla, pero sobre todo redefine cuál es tu estilo y cómo adaptar a él esa nueva tendencia de temporada.

“Sí eres una mujer full figure elimina los looks con muchos layers. Mientras más sencilla y menos piezas lleves encima más se puede apreciar tu figura con una moda entallada, pero no apretada”, aconseja Montañez.

3. En lo que a maquillaje se refiere, a medida que vas entrando en edad, elimina la línea líquida o muy definida debajo de las pestañas inferiores, ya que la demarcación exagerada en esa área achica el ojo, endurece las facciones y añade edad.

“Por el contrario usa sombra o delineador difuminado para definir el área. También debes incorporar tonos rosados con base violeta en los labios, ya sea en barra o brillo, porque este color suaviza, refresca y hasta hace lucir los dientes más blancos”, propone Hernández, maquillador nacional de Lancôme.

4. No te aferres a un mismo corte o color de cabello. Según García, este es un gran error que cometen algunas mujeres a medida que pasan los años sin dar espacio a intentar nuevos estilos.

“Tenemos que aceptar nuestro proceso de crecimiento y no pretender tener el mismo look de cuando éramos más joven y llevarlo toda la vida. Eso no funciona porque te puedes percibir como estancada en el tiempo”, menciona el propietario de Beyond Salon.

5. Mantente al día con las tendencias de moda y busca incorporar aquellas que se ajusten a tu estilo de vida y personalidad.

“Actualmente está de moda llevar tonos de cabellos más cálidos, bronceados, dorados y cobrizo. Lo que le llaman el Tiger Eye Hair, que viene del nombre de la piedra semipreciosa con este nombre. Pero no son colores que le gustan o le asientan bien a todas por su tono de piel. En ese caso, se pueden integrar tonalidades caoba con rubios y tonos madera con influencia chocolates y caramelos para lucir más joven”, sugiere García.

– Liz Sandra Santiago