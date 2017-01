Video: el rejoneador Emiliano Gamero pide disculpas, pero “Armillita”Espinosa no es más su apoderado

Gamero fue captado en video golpeando a uno de sus caballos, un hecho que encendió las redes sociales

Luego de darse a conocer un video que se hizo viral a través de las redes sociales en el que se observa a Emiliano Gamero castigando a golpes a su caballo, el rejoneador ofreció una disculpa pública y reconoció que su comportamiento es injustificable.

Gamero pidió perdón a través de un video que subió a través de sus cuentas en redes sociales.

“Este video lo hago muy arrepentido, me duele el alma, me duele el haber tomado una actitud tan tonta y reprobable el día de ayer en Durango. No tengo ningún motivo para justificarme y sólo quiero pedirles una disculpa de corazón con el alma en la mano a todos los caballos, a mi caballo al cual lo agredí de una manera injustificable y a toda la afición que sin ustedes yo no sería nadie”, fueron las palabras del rejoneador.

Emiliano Gamero desató la furia de los cibernautas, especialmente de aquello que están en contra de la fiesta taurina, cuando apenas se dio a conocer el video del maltrato injustificable al equino y en que incluso defendía su actitud argumentando que estaba reprendiendo al caballo como cuando a un hijo “se le da una nalgada”.

A pesar de las disculpas públicas, el matador Fermín Espinosa “Armillita” anunció que dejaba de ser el apoderado de Gamero, ante la reprobable actuación del rejoneador.

“Estimados medios de comunicación: con mucha pena y obligado por las circunstancias que en este momento está viviendo el rejoneador Emiliano Gamero, me veo obligado a terminar mi relación profesional de apoderamiento. Le deseo mucha suerte y que esta situación tenga pronta solución”, dijo “Armillita” a través de un comunicado.

