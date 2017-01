Video: Impresionante tiro de los Harlem Globetrotters desde el techo del Oracle Arena

Una verdadera jugada de altura de los 'magos' del baloncesto...

No fue dentro del Oracle Arena, no fue en la duela donde Stephen Curry y compañía han hecho historia, no. Los Harlem Globetrotters -que se presentarán allí del 14 al 22 de enero– decidieron llevar el reto al siguiente nivel y para ello subieron a Buckets Blakes al techo del recinto del área de la Bahía para intentar un tiro desde 100 pies de altura y a 100 pies de distancia. El resultado es simplemente impresionante.