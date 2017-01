En el Bayer Leverkusen ya no quieren a Chicharito, publica el Bild

Según el diario alemán, la baja de juego y la mala conducto del mexicano habrían llevado al equipo a ponerlo transferible para el verano

Vaya que el rumbo de las cosas puede cambiar de manera dramática para un futbolista.

Hace unos meses, Chicharito Hernández no se cansaba de hacer goles, acaparar titulares positivos y ser el blanco de elogios de parte de todos los niveles del Bayer Leverkusen.

Pero hoy el panorama luce muy distinto y como los delanteros viven del gol, a Chicharito parece que ya no lo ven con buenos ojos en el club alemán.

La pólvora mojada de Javier Hernández, que cerró el año con 17 partidos sin anotar, no tiene contentos al cuerpo técnico y a la direciva del club alemán, publicó hoy el diario teutón Bild.

Según ese medio, el conjunto de las Aspirinas ya habría puesto precioa Javier Hernández para ponerlo transferible en el mercado verano: 25 millones de euros.

Sin embargo, el Bild fue más allá y señala que no solo ha sido el bajo rendimiento de Chicharito en la cancha lo que tiene molestos a sus compañeros y jefes.

“En el equipo se han dado cuenta que él no tiene ningún interés por las nuevas amistades, Hernández ni siquiera fue a la fiesta de Navidad porque no le interesaba. Él no trabaja a la par de los colegas en la crisis. Suma 1,095 minutos sin gol en partido oficial. Las voces críticas se multiplican en el equipo”, publicó Bild.

Además, el diario alemán señala que Chicharito carece de ciertas característica que en otros tiempos lo habían distinguido.

Según Bild, Chicharito “no es un jugador de equipo” y lo tachan de “egoísta” y de no querer poner de su parte para sobrepasar la crisis por la que pasa el equipo.

Hace unos días, Rudi Voller, director deportivo del Leverkusen, atribuyó la baja de juego de Chicharito a causas extracancha por las que pasó el delantero mexicano.

“Que su novia (Lucía Villalón) no se sienta bien ha sido una carga para él”, dijo el alemán.

Lucía estuvo unos días hospitalizada y Chicharito pidió un permiso especial para no acudir a la convocatoria del Tri, algo que desató en polémicas y choques con la prensa.

Desde Inglaterra hay reportes de que el Antonio Conte estaría muy interesado en hacerse con los servicios del mexicano para reforzar el ataque del Chelsea.

En estos momentos, Chicharito se encuentra en Orlando, Florida realizando la pretemporada con el club tras el parón de invierno.