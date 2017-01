Homicida de Charleston declara a sangre fría: “no me arrepiento”

El joven de 22 años se representa a sí mismo, para que no lo declaren enfermo mental

Dylann Roof, de 22 años, sorprendió a los asistentes del juicio en su contra al decir que no se arrepiente de matar a nueve personas en una iglesia en Charleston y que tampoco ha derramado una lágrima por ello.

“Quisiera dejarlo claro, no me arrepiento de lo que hice… No lo siento. No he derramado una lágrima por la gente inocente que maté”, publicó The Washington Post.

Roof a nueve feligreses afroamericanos en la Iglesia Africana Metodista Episcopal en 2015.

El mes pasado, el joven fue hallado culpable por los crímenes en Carolina del Sur, pero ahora enfrenta un nuevo juicio sobre la pena que deberá enfrentar, en el que se defiende a sí mismo.

“Elegí representarme para evitar que mis abogados presenten una evaluación de salud mental”, dijo Roof, quien afirmó: “no hay nada conmigo psicológicamente”.

Los fiscales buscan la pena de muerte para el joven, quien había dejado un escrito dejó escrito un manifiesto en el que reconocía que su formación ideológica estuvo inspirada por textos supremacistas.

“Tuve que hacerlo porque alguien tenía que hacerlo. Los negros están violando y matando gente blanca en las calles todos los días”, aseveró.