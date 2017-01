Puros chismes: Chicharito sigue siendo ‘consentido’ en el Bayer Leverkusen

¡Son rumores, son rumores!: Directivos del cuadro 'aspirina' ya echaron por tierra la versión esparcida por Bild, de que están hartos del mexicano

Al interior del Bayer Leverkusen no quieren hablar de los ‘chismes’ del diario Bild que apuntaban al hecho de que Javier Hernández ya no sería bien visto dentro del equipo. En la gira del cuadro aspirina por Estados Unidos para jugar la Florida Cup, no se habla de otra cosa que de fútbol. Y que de la eventual salida de Chicharito, nada. Que se dará si alguien paga su cláusula de recisión.