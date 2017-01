Shannon de Lima rompe el silencio el día de su cumpleaños

Mira el mensaje que escribió

Este viernes 6 Shannon de Lima cumple 28 años, y amaneció dispuesta a romper el silencio en el que se escudó desde que comenzaron los rumores -y luego la confirmación- de su separación de Marc Anthony.

Desde su cuenta de Instagram en donde se puede ver una foto de Shannon en traje de baño, de espaldas, entrando al mar, escribió lo siguiente:

“Hoy en el día de mi cumpleaños número 28 quiero agradecer a todos ustedes que siempre han sido tan lindos conmigo, y a los que NO, les mando un beso igual para que se alegren la vida.. A mi familia que para mí son lo más bello que hay, a mis amigos (los verdaderos) a todos los quiero muchísimo!!!! Estoy comenzando este año muy feliz y con muchas ganas de disfrutarlo y sacar lo mejor de él, y pido a Dios que me de mucha salud para seguir disfrutando de lo bella que es la vida… #happybday TO ME”.

Mientras recibe sus 28 años, este lunes la modelo venezolana deberá presentarse en la Corte de Familia de Miami para la presentación ante la jueza del pedido de divorcio que le entabló su aun esposo, Marc Anthony.