Video: ¿Marco Antonio Regil es gay? Presentador aclara rumores

El presentador explica porque no tiene pareja

Aunque el conductor Marco Antonio Regil siempre se ha mostrado hermético al hablar de su vida privada y sentimental, en esta ocasión decidió abrir su corazón y aclarar los rumores de su supuesta ‘homosexualidad’.

“Sigo solterito. Llevo ocho años soltero. Salgo, conozco… ser soltero no quiere decir que esté solo … El hecho de que un hombre esté soltero es considerado como un homosexual, pero no tiene nada de malo, piensan que, si no te casas, eres gay. Y no tiene nada de malo ser gay“, señaló al programa “Despierta América”.

Regil negó ser homosexual como mucho se ha especulado y aclaró que de serlo no tendría problema en compartirlo “Claro, no tiene nada de malo. No es una ofensa cuando me lo dicen. He estado casado con mi carrera. Toda mi vida, desde los 15 años trabajo, y mi mamá se convirtió en mi hija”, finalizó.

¡Mira la entrevista de Marco Antonio Regil aquí!