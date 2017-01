Charli XCX ‘casi vomita’ en pleno programa de televisión

La nueva chica rebelde sintió nauseas en vivo tras una noche de excesos

Aunque buena parte de sus últimas canciones supongan toda una oda al estilo de vida hedonista que tanto la caracteriza, lo cierto es que la siempre provocadora Charli XCX es consciente de que su gusto por las tentaciones de la vida nocturna ha empezado a pasarle factura tanto en el plano físico como en el profesional, sobre todo después de que, en sus propias palabras, estuviera a punto de “vomitar” durante su reciente aparición en un programa de cocina de la televisión británica.

“Tengo que decir que casi vomito ese día, en pleno directo. Era un programa de cocina y me hicieron darle varias vueltas a una sartén con tortitas y probar un montón de batidos de desayuno. Tuvieron que poner un cubo cerca de mí porque me pasé todo el tiempo sufriendo unas náuseas terribles. Fue en ese momento cuando me dije: ‘Quizá debería tomarme un descanso y dejar de salir de fiesta un tiempo'”, confesó al diario británico Daily Star.

La responsable de éxitos como ‘Boom Clap’ y ‘After the Afterparty’ asegura estar mucho más preocupada por los efectos que el consumo de alcohol y la falta de una saludable rutina de descanso puedan tener de cara a su prolífica actividad artística, que por la impresión que de ella pueda tener la opinión pública o ante la posibilidad de que emerjan fotos suyas poco favorecedoras tras una salida nocturna.

“Sinceramente, me da exactamente igual si la gente me saca fotos al salir de una discoteca en mal estado. Si nunca he tenido reparo en enseñar las nalgas en una alfombra roja, ¿por qué me iba a importar ahora algo así? Por mí genial, la verdad”, manifestó en la misma conversación.

La joven artista siempre ha exhibido una actitud contestataria y de rebeldía ante lo establecido a través de sus canciones y también por medio de su presencia en las redes sociales, por lo que no debería resultar sorprendente que no le hiciera ninguna gracia que su discográfica tratara de controlar sus publicaciones en la esfera virtual. “Un día tuve una reunión con mi sello y me dijeron que debería empezar a compartir fotos de mi mascota para suavizar mi imagen. Lo primero que dije fue: ‘¿A quién narices se le ha ocurrido semejante idea?’. Y después colgué una foto de mi perro con la siguiente descripción: ‘Aquí tenéis una imagen mía y de mi perro, mi discográfica me ha pedido que haga esto para no parecer tan intimidante'”, desveló.