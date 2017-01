Saldrán a la luz secretos de Silvia Pasquel

La actriz aceptó que en la serie de su madre, Silvia Pinal, se cuenten anécdotas que marcaron a la familia

Sylvia Pasquel está dispuesta a que en la serie de su madre, Silvia Pinal, se cuenten anécdotas que marcaron a la familia, como el novio que ella y su madre compartieron. Además, está interesada en que los escritores cuenten la parte complicada entre ella y su madre, a quien encarnará en la serie producida por Carla Estrada.

“El guión ya fue terminado en España, pero todo es un misterio. Yo voy a interpretarla en su gran etapa de ‘Mujer, casos de la vida real’. Seguramente contarán detalles de la vida de mi madre que sorprenderán”.

Pasquel considera que es muy catártico participar en la serie de su madre, debido a que a su lado ha vivido momentos felices, pero también muy complicados.

“Muchas veces juzgué a mi mamá y ahora que la interpretaré, me hará entender cosas que quizás en ese tiempo no lograba comprender. No sé si se hablará de rivalidad que existió por un hombre, pero no me afectaría. Creo que en una serie de 13 capítulos se quedarán muchos pendientes, pero en lo personal, no creo que llegará a contarse”. Finalmente, Pasquel está interesada en ver también en la televisión la serie de Luis Miguel.

“Este año es de muchas series y también se estrenará la de Luis Miguel y cuando salga, por supuesto que pienso verla, pero vamos a ver si es un hecho”

POR: Gabriel Cuevas