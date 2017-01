Ganadores Auto Camioneta y Utility 2017 en el Auto Show Detroit

El Chevrolet Bolt EV, la Chrysler Pacífica y la Honda Ridgeline son los ganadores de los premios Auto, Camioneta y Ganadores Utility 2017. Los premios fueron anunciados por el comité organizado del Car, Truck and Utility Vehicle of the Year…

Los premios fueron anunciados por el comité organizado del Car, Truck and Utility Vehicle of the Year 2017 (NACTOY, por sus siglas en inglés) en el inicio del North American Car Truck and Utility Vehicle of the Year (Auto Show Detroit 2017).

Esta fue la primera vez en los 24 años de historia de los premios en que se entrega el reconocimiento al Utility Vehicle of the Year (Vehículo Utilitario del Año), lo que responde a la creciente popularidad de los vehículos estilo SUV. Los vehículos de pasajeros estilo minivan también son elegibles en la categoría Utility Vehicle of the Year.

Establecidos en 1994, los premios son otorgados en base al voto de unos 60 periodistas profesionales especializados en la industria automotriz en Estados Unidos y Canadá, que trabajan para revistas, estaciones de radio y televisión, periódicos y sitios de internet. Son los premios más antiguos no asociados a ninguna publicación específica, una estructura que permite crear una base diversa de jurados.

Los jurados evalúan docenas de vehículos disponibles para su venta en el año en curso para determinar a los finalistas.

Los resultados de la votación y los ganadores fueron contabilizados por la firma Deloitte & Touche.

Javier Mota, Editor en Jefe de Autoproyecto.com, es miembro del Jurado del North American Car and Truck of the Year 2017.