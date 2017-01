Maripily Rivera da tips de ejercicios desde su cama

Bueno mis amores ustedes pensarán que estoy loca pero vi esto en mi Facebook de unos ejercicios que puedes hacer en la cama antes de dormir o mientras estás viendo televisión💪🏽😃 Los vas a realizar en 3 set y 20 repeticiones😂 Así soy terrible 🙈🙈🙈

A video posted by Maripily Rivera (@maripilyoficial) on Jan 8, 2017 at 7:36pm PST