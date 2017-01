Hermano de Juan Gabriel podría quedar en la calle

La casa donde vive es ahora propiedad de Iván Aguilera, heredero del "Divo de Juárez"

El único hermano vivo de Juan Gabriel, don Pablo Aguilera, está consciente de que podría quedar en la calle en cualquier momento. Y es que la casa en donde vive actualmente le pertenece ahora a su sobrino, Iván Aguilera.

“No tengo temor por si me quitan mi casa, estoy consciente de que no es mía“, dijo Don Pablo a Diario Basta. “Estoy dispuesto a darle la casa a Iván en caso de que me la pida. Ojalá que no me la quite. Espero que ellos arreglen sus problemas y que me alcancen vivo cuando vengan a Parácuaro. Yo no tengo nada y no pienso pelear con mis sobrinos”.

Por desgracia para don Pablo, la casa en donde vive es su único patrimonio. “No estoy pensionado, vivo al día, no fui profesionista y por eso no tuve buenos ingresos. Tengo varias enfermedades, me han operado el corazón, tengo diabetes, me han hecho varias cirugías, entonces no queda uno bien. Ahorita me duele mucho el riñón, no puedo bajar escalones”.

Don Pablo da gracias a la vida por seguir viviendo. “Mi estado de salud no me permite andar bien. Sigo sin poder hablar con mi familia, menos con Iván, ellos andan ocupados”.

Por Rafael Suárez