Videos: Está viviendo un martirio porque lo confunden con pistolero de Fort Lauderdale

(2/2) Se llama ESTEBAN SANTIAGO y es puertorriqueño, igual que el acusado de asesinar a 5 personas y disparar en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Dice que no ha parado de recibir amenazas de muerte por las redes sociales.

