Empresario de TV por cable rescata al New York Cosmos

Un viejo hincha le da una línea de vida al famoso club de fútbol

El New York Cosmos seguirá activo en el fútbol gracias a una línea de vida arrojada por uno de sus viejos hinchas.

Rocco B. Commisso, presidente de Mediacom Communications Corporation, una empresa de televisión por cable, adquirió la mayoría de la propiedad del club, que tenía las horas contadas. De esta manera, el Cosmos participará en las temporadas de primavera y otoño de la NASL, liga que pudo conservar su estatus de segunda división.

“Como muchos de nuestros grandes aficionados, he seguido el Cosmos desde los fabulosos días de Pelé, Chinaglia, Alberto, y Beckenbauer”, dijo Commisso. “Como alguien con raíces en el fútbol de Nueva York como jugador, entrenador juvenil, y aficionado del programa de fútbol de Columbia University, espero aportar a la rica historia del club de fútbol más icónico de Estados Unidos”.

En teleconferencia, Commisso aseguró que su compra fue fundamental para que la Federación de Fútbol de Estados Unidos le diera estatus de segunda división a la NASL.

“No me iba a sumar si no era segunda división, y sin mí no creo que hubieran sobrevivido”, dijo Commissso en referencia a los problemas financieros de varios clubes de la NASL, que tuvieron a la liga al borde del cierre. Todo indica que la NASL tendrá la competencia de ocho equipos en 2017. El estatus de segunda división es provisional.

El Cosmos confirmó a Erik Stover como gerente general y al venezolano Gio Savarese como director técnico. El club ahora deberá buscar un estadio para sus partidos como local ya que Hofstra University le cerró las puertas. El MCU Park de Coney Island, un estadio de béisbol, es una opción, pero también se habla del campo de fútbol de Columbia University, en el Alto Manhattan, que lleva el nombre de Commisso.

Savarese ahora deberá reconstruir el plantel y el cuerpo técnico ya que varios de los campeones de 2016 firmaron con otros clubes ante la incertumbre que reinaba con el Cosmos.

Stover confirmó que los salarios que se deben a exjugadores y personal administrativo serán pagados esta semana.