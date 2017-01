Orlando es sede del campus nacional del tenis de EEUU

Ampliar la práctica, el interés y los campeonatos en el tenis estadounidense son parte de los planes del campus nacional de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés), que abrió sus puertas oficialmente en Lake Nona, Orlando.

Cada jugador de tenis principiante o experto se sentirá como en casa en este campus nacional de 64 acres que cuenta con la más alta tecnología. A un costo de $60 millones, promete un futuro deportivo promisorio para Orlando y sus alrededores y se suma a la zona de desarrollo comercial y médico de Lake Nona para confirmar a Orlando como una región multifacética.

“No podríamos estar más complacidos de ver que la visión de USTA para un campus nacional se convierta en realidad. Como el nuevo hogar del tenis estadounidense, Orlando se solidifica como una comunidad que provee a lo largo del año programas para todos los niveles de juego”, destacó Buddy Dyer, alcalde de Orlando. Dyer resaltó que este logro es el resultado de las colaboraciones que se realizan en Orlando para traer más instalaciones y oportunidades tanto para los visitantes como para los residentes de esta región.

Se espera aproximadamente que entre 80,000 y 100,000 personas visiten a este campus en 2017 y aproximadamente 100 eventos locales, nacionales e internacionales se realizarán en su primer año.

En la ceremonia realizada en sus instalaciones con oficiales electos y directivos, figuras estelares del tenis como James Blake, Chris Evert y Jim Courier elogiaron este campus por su gran diseño y alta tecnología. El lugar cuenta con multitud de canchas deportivas para el desarrollo de jugadores y realizar todos los programas de USTA en un solo sitio por primera vez.

Katrina Adams, presidenta de USTA, destacó el gran momento para el mundo deportivo del tenis y sus planes para el futuro de ese deporte en Estados Unidos.

“La apertura del campus nacional del USTA es un acontecimiento monumental para nuestro deporte”, aseguró Adamas, y agregó que con este campus se ayuda a promover el tenis para todas las edades y a hacer más amplio el acceso a este deporte.

Adams destacó que este campus es un espacio público y funcionará también como la universidad del tenis para futuros entrenadores, administradores y jugadores profesionales. En el campus tendrán lugar también competencias de estudiantes y profesionales. El campus cuenta con el centro de bienvenida donde las personas podrán conocer de los programas y ofrece tienda y casilleros, entre otros servicios.

El campus estará abierto de lunes a sábado de 7:30 am a 10 pm y los domingos de 7:30 am a 8 pm. Para entrar no se requiere ser miembro de USTA y las canchas de tenis y los programas locales pueden reservarse en su página de Internet: www.ustanationalcampus.com.

El gran campus del tenis en Orlando

El centro de USTA está ubicado en 10000 USTA Boulevard, Orlando, Florida 32827. Para más información puede llamar al teléfono: 407-675-2500 o visotar http://www.ustanationalcampus.com