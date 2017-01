¿William Levy regresa a las telenovelas de Televisa?

El actor cubano actualmente se encuentra promocionando la película "Resident Evil: The Final Chapter"

William Levy ha estado ausente de las telenovelas desde que terminó su participación en “La Tempestad” en el 2013. El actor de 26 años dejó los melodramas mexicanos para enfocarse en proyectos de cine en Hollywood.

Levy recientemente estuvo en México para promover su película “Resident Evil: The Final Chapter”. Ahí fue cuestionado sobre si le gustaría regresar a hacer una telenovela.

“Yo creo en un punto de mi carrera, (…) estoy buscando un personaje que me llene, un personaje que me haga feliz y que a la misma vez me dé la oportunidad de disfrutar lo que estoy haciendo, no importa si estoy en la televisión, en las telenovelas, en el cine, dónde sea, nada más pasarla bien”, dijo al programa “Javier Poza En Fórmula”.

Además agregó: “Estamos ahora avanzando y creciendo en un lugar que si te sales de ahí, lo que vas a hacer es enfriar el momento, no quiero enfriar en el momento de seguir creciendo (…), yo cuando digo que no me quiero alejar es por el público latino, la verdad aquí fue donde me hice, donde se hizo mi carrera y me inicié como artista y le tengo mucho cariño al público mexicano”.