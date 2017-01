El video de “I will survive”, que los actores de Hollywood dedican a Donald Trump

Para una producción audiovisual de la revista norteamericana W, varias estrellas cantaron irónicamente la popular canción de Gloria Gaynor

“Sobreviviré” le cantan, mirando a cámara al presidente Donald Trump , varias celebridades de Hollywood – Emma Stone , Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield , Dakota Fanning , Amy Adams y Chris Pine , entre otros- para una producción audiovisual de la revista americana W Magazine. En total participan 21 actores que prestaron su imagen y su voz para cantar y dedicarle el popular tema de Gloria Gyanor “I will survive (Sobreviviré)”, al nuevo mandatario de los Estados Unidos, que tomará posesión de su cargo el día 20.

“Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola“, canta Gloria Gaynor, en su himno a la libertad. Ahora los actores, que apoyaron en la campaña a la demócrata Hillary Clinton, reproducen esa línea como un mensaje al nuevo presidente de Estados Unidos. En un comunicado la revista W Magazine dio las razones de esta producción. “Mientras que la canción ha sido interpretada durante mucho tiempo a través de una consciente lente social, es el tipo de himno que necesitamos más que nunca con la toma de posesión sobre nosotros. Con la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia”, anunció en un comunicado.