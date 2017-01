Schumer: Demócratas lucharán “uña y diente” para proteger a “DREAMers” y frenar muro

El nuevo líder de la minoría demócrata del Senado aseguró que su partido luchará por los “DREAMers”, en contra de un muro fronterizo, y en favor de un plan económico “audaz” para la clase media.

WASHINGTON.- El nuevo líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, prometió este jueves que su partido luchará “uña y diente” por los “DREAMers” y contra un muro fronterizo, además de elaborar un “audaz” plan económico para la clase media.

En entrevista exclusiva desde su oficina en el Capitolio, Schumer delineó las metas a corto y largo plazo para los demócratas en el Senado, teniendo en cuenta las “simples lecciones” de su derrota el pasado 8 de noviembre.

Schumer evadió responsabilizar a la demócrata Hillary Clinton, quien perdió, contra todo pronóstico, frente al republicano Donald Trump.

Defensa de clase media

“El error de los demócratas fue no tener un mensaje fuerte y lo suficientemente audaz; solo atacar a Trump no fue suficiente”, aseguró Schumer, quien reemplazó al jubilado senador Harry Reid como líder de la minoría demócrata en el Senado.

Según Schumer, la prioridad de su bancada será promover un plan económico “agudo y audaz” que proteja a la clase media y ayude a otros a trepar a ese escalafón social porque, al final, “todos quieren una mejor vida para sus familias”.

La lista incluye la creación de empleos y mejoras salariales; la expansión de oportunidades educativas; la defensa de “Obacamare”, y la protección de los programas para jubilados.

De cara a los comicios de 2018 y 2020, los demócratas promoverán un mensaje y plataforma económica “audaz e inclusiva, que no tuvimos en 2016. Será un mensaje que atraiga tanto al trabajador de una fábrica en Canton (Ohio) como a un inmigrante en Queens”, aseguró.

Sobre “Obamacare”, Schumer consideró que los republicanos no sólo están divididos sobre el tema sino que carecen de una alternativa viable.

“Nosotros pedimos mantener Obamacare, vamos a ajustarlo y a mejorarlo, pero sin cambiar sus elementos fundamentales”, que incluyen la cobertura de 20 millones de personas adicionales; la cobertura de condiciones médica preexistentes; el mercado de “intercambios” con subsidios, y cobertura para hijos menores de 26 años, señaló.

“Yo vaticino que (los republicanos) se van a hacer un nudo con esto del cuidado de salud y cuando no puedan lograr algo por su cuenta”, negociarán con los demócratas, según Schumer.

Defensa de “DREAMers”

Otro frente de lucha será la defensa de los más de 750,000 jóvenes indocumentados amparados al programa de “acción diferidad” (DACA) de 2012 y que estarían en riesgo de la deportación si Trump desmantela el programa.

Si los republicanos tratan de aprobar medidas anti-inmigrantes “lucharemos uña y diente contra ellos, porque para eso necesitarán 60 votos”, dijo.

Schumer es coautor junto al senador demócrata, Dick Durbin, y el republicano Lindsay Grahama de la medida “BRIDGE Act” a favor de los “DREAMers”. La medida fue presentada hoy mismo ante la nueva sesión legislativa, y promovida en una carta a Trump por 88 ejecutivos y grandes empresas de Illinois, Florida y Colorado.

“Trump probablemente intente hacer cosas de forma administrativa –espero que no- pero haremos todo lo posible por luchar contra eso en las cortes y en el pleno del Senado”, prometió el legislador neoyorquino.

En ese sentido, dijo que habló anoche con el senador republicano de Alabama, Jeff Sessions, y le explicó que votará en contra de su nombramiento como fiscal general.

“Le dije que la razón número uno por la que no puedo votar por él es su postura en inmigración… no me importaría si se tratase de mi mejor amigo o mi hermano, tendría que votar en su contra”, resumió Schumer, uno de los autores de la reforma migratoria aprobada en el Senado en 2013.

“Sessions hizo todo lo posible por derrotarla… (en la audiencia de confirmación) no dijo que no deportaría a los jóvenes protegidos por DACA”, recordó.

Futuro del muro y de NAFTA

Trump reiteró ayer que construirá un muro en la frontera y exigirá que México reembolse los costos pero, según Schumer, los demócratas no se lo harán fácil en el proceso presupuestario.

La reforma migratoria de 2013 incluyó un aumento de la vigilancia fronteriza pero jamás fue sometida a voto en la Cámara de Representantes.

“El muro es algo absurdo, no va a resolver ningún problema, pero le haremos preguntas: ¿Será de 44 pies? ¿Y cómo van a lograr que México lo pague?”, dijo.

“Si (los republicanos) piensan que lograrán el muro con seguridad, van a toparse con algo distinto”, vaticinó Schumer, al señalar que, por su exorbitante costo, la oposición también vendrá de legisladores conservadores en materia fiscal.

Schumer se mostró abierto a la idea de la renegociación o eliminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –otra promesa de Trump-, aunque dijo que esperará a ver detalles.

“Tendré que ver qué proponen, pero tiene que ser algo que proteja a los trabajadores, y no sea punitivo contra México”, afirmó Schumer, quien votó en contra de ese pacto comercial entre EEUU, México y Canadá porque eliminaba “demasiados empleos estadounidenses”.

Juez vitalicio en el Tribunal Supremo

Schumer afirmó que uno de sus orgullos fue recomendar a la jueza neoyorquina de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor, a un puesto vitalicio en el Tribunal Supremo, y sólo apoyará algún nombramiento de Trump si éste representa una corriente política principal.

“Si impulsa a alguien en los extremos, que jamás conseguirá apoyo bipartidista, vamos a pelear uña y diente, vamos a luchar contra cada uno. Así es que le recomiendo que escoja a alguien con valores de la corriente principal” en el país, aconsejó.

Merrick Garland, el juez nominado por el presidente Barack Obama jamás consiguió siquiera una audiencia de confirmación.

Schumer también criticó que Trump no nombró a ningún latino a su Gabinete presidencial, compuesto por 15 agencias. Es la primera ausencia de un latino desde la era de Jimmy Carter.

Liderazgo y estilo

Schumer, quien fue tachado recientemente por Trump como “el payaso principal”, aseguró que sus palabras no le afectan en absoluto pero, en cambio dará la pelea con base a “valores”.

“Trump puede llamarme lo que quiera. Trató de elogiarme primero y después me insultó, ninguna de las dos cosas me afectan; lo que me afecta son sus acciones

“Soy de Brooklyn, soy un luchador pero también seremos estratégicos… tenemos que convencer a nuestros colegas republicanos que se equivocan si solo van a seguir a Donald Trump, particularmente en Inmigración y DACA”, enfatizó.