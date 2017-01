Video: El golazo de Messi visto desde una cámara de 360 grados

La Pulga se vistió de héroe, marcó su tercer tanto de tiro libre en lo que va del año y le dio a Barcelona la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey con la victoria ante Athletic Bilbao

Faltaban 14 minutos para que terminara el partido. El 2-1 en favor de Barcelona alcanzaba sólo para igualar la serie ante Athletic Bilbao y llevarla al alargue. Pero apareció él. The Best. El mejor jugador del mundo. ¿Y de la historia? Sí, hablamos de Lionel Messi. El N°10 volvió a marcar una golazo de tiro libre (el tercero en el año y el segundo a este rival desde esta vía). Así, el conjunto culé se llevó la victoria por 3-1 y el acceso a los cuartos de final de la Copa del Rey.

El gol de Leo fue reproducido desde todos los ángulos posibles: desde la cámara principal de la transmisión oficial hasta de la tribuna. Pero hubo una toma que se llevó todos los premios por lo impactante y novedosa. A través de un sistema informático, la TV armó un video en 360° de la gran definición del rosarino.

Los medios españoles no dejaron de remarcar la importancia de Piqué en el gol de Leo. Y algo de razón tienen, así como cuando también destacan lo que hizo Sergio Busquets. Es que el defensor, de espaldas al lugar en donde se ejecutó la acción y ubicado justo en la trayectoria que iba a recorrer la pelota, se agachó justo a tiempo, permitiendo que el disparo siguiera su curso natural. El mediocampista también reaccionó a tiempo y se tiró al suelo cuando vio acercarse el balón.

En los 12 días que van del año, Messi ya marcó tres goles de tiro libre, dos contra Athletic (uno en cada partido de la serie de octavos de final) y uno ante Villarreal (por la Liga de España). Gorka Iraizoz, el arquero del equipo de Bilbao, enfrentó a los micrófonos después del partido y habló del gol de su gran verdugo en 2017: “¿Qué esperaba del tiro? No me esperaba nada: es capaz de hacer cualquier cosa, lo demuestra cada día. No he visto el balón, es una pena porque con 2-1 lo estábamos haciendo un buen partido”.