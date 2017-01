Video: ¿Roberto Tapia pisará la cárcel por abuso sexual?

Mhoni Vidente lanza su predicción sobre el futuro del cantante

Roberto Tapia no ha dado declaraciones públicas desde que se le ha acusado de tener relaciones sexuales con una menor de edad. Ahora, Mhoni Vidente hizo su predicción sobre el futuro del intérprete de “Las edades” y revela si es culpable y si pisará la cárcel.

“Si tu eres artista y eres cantante y estás en este medio, se te va a acercar ‘n’ gente”, dijo la vidente en el programa “Sale el sol”. “Yo creo que Roberto si está mortificado por la situación que está viviendo, pero la niña lamentablemente tiene 14 años o 15, y eso aquí y en China es una violación. Yo lo veo que si pisa la cárcel y no va a poder llegar a un acuerdo con ella ni con la mamá”.

Mhoni también agregó que Tapia no iba a pasar mucho tiempo en la cárcel.

De acuerdo a información del programa “Al Rojo Vivo” de Telemundo, la relación entre la joven y el cantante se dio a través de redes sociales cuando esta apenas tenía 14 años. Justo después de que la menor cumplió los 15 años Tapia invitó a la chica a la inauguración de un restaurante en Tijuana de su propiedad y fue ahí cuando sucedió el supuesto abuso sexual.

“Me empezó a tocar y se sacó su parte…”, dijo la menor de edad a las cámaras del programa de noticias.

La joven también agregó más detalles sobre el primer acercamiento que tuvo con el artista: “Me subí a su camioneta, salimos de ese lugar, entramos a un estacionamiento de unos departamentos, bajó a los hombres que le estaban cuidando, me empezó a meter mano y me preguntó que si le tenía miedo. No le respondí esa pregunta porque no toqué que si le tenía miedo”.

¡Mira la predicción de Mhoni aquí!