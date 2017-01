Auto Detroit 2017 en dos minutos; todos los premios y debuts

El Auto Detroit 2017 en dos minutos, es el resumen más rápido sobre los principales debuts de marcas como Toyota, Lexus, BMW y Kia, entre otras, además de los ganadores a los Premios Auto, Camioneta y Vehículo Utilitario del Año.…

El Auto Detroit 2017 en dos minutos, es el resumen más rápido sobre los principales debuts de marcas como Toyota, Lexus, BMW y Kia, entre otras, además de los ganadores a los Premios Auto, Camioneta y Vehículo Utilitario del Año. que se entregaron en el Cobo Center de Detroit.

El Auto Show Detroit 2017 arrancó con el anuncio de los ganadores a los Premios North American Car, Truck and Utiliy of the Year en los que los resultados favorecieron al 100% eléctrico Chevrolet Bolt EV, que estaba en competencia con el Volvo S90 y el Genesis G90;la minivan Chrysler Pacífica, que estaba como finalista junto a la Mazda CX-9 y la Jaguar F-Pace; y la pick up Honda Ridgeline, que superó a la Nissan Titan y la Ford F-Series Super Duty.

Con estos premios se reconoce por una parte la creciente popularidad de los autos eléctricos, por otra que las minivans no han pasado de moda y finalmente, que las pick ups puden ser mucho más que un vehículo de trabajo.

Auto Show Detroit 2017 en dos minutos

En cuanto a las presentaciones del Auto Show tenemos que empezar con el Toyota Camry, el auto que ha estado en el No. 1 de ventas en Estados Unidos durante 15 años y que ahora llega con una nueva generación llena de tecnología que hasta hace poco estaba reservada para los modelos de lujo.

Esta es la octava generación del Camry que ahora luce mucho más agresivo en su diseño exterior y cuenta con el paquete de tecnología de seguridad Toyota Safety Sense.

También del grupo Toyota, la división de lujo Lexus presentó la quinta generación del Lexus LS, que es el modelo más lujoso y más avanzado de la marca que regresa al lugar de su debut original, aquí mismo en el Auto Show de Detroit en 1989 … hace ya 28 años.

Este es el segundo debut consecutivo de Lexus en Detroit en medio de la revolución de todos sus modelos que comenzó el año pasado con el súper deportivo Lexus LC 500.

Otro auto de lujo que debutó aquí en Detroit fue el BMW 5 Series que ya está en su 7ma. Generación y sigue siendo uno de los sedanes de lujo más exitoso del mundo.

Sin duda, el debut más sorprendente fue el Kia Stinger 2018, un sedan deportivo basado en el prototipo Kia GT mostrado por primera vez en 2011 en el Auto Show de Frankfurt.