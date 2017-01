Congresista John Lewis: Trump no es un ‘presidente legítimo’

John Lewis dice que no ve al presidente electo Donald Trump como un comandante en jefe "legítimo" tras la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016

El representante John Lewis (D-Ga.), una figura icónica de la defensa de los derechos civiles en EEUU, no planea asistir a la inauguración del presidente electo Donald Trump la próxima semana, porque que no cree que Trump sea un “presidente legítimo”.

“Creo en el perdón, creo en tratar de trabajar con la gente, será difícil, va a ser muy difícil, no veo a este presidente electo como un presidente legítimo”, dijo Lewis en una entrevista para NBC News Meet the Press, ampliamente citada hoy por otros medios de EEUU.

El comentario de Lewis llegó cuando se le preguntó si él “forjaría una relación” con el presidente electo. Cuando se le preguntó por qué cree que la presidencia de Trump es ilegítima, Lewis señaló lo denunciado en informes de inteligencia sobre la injerencia de Rusia en las elecciones.

“Creo que los rusos participaron en ayudar a este hombre a ser elegido. Y ayudaron a destruir la candidatura de Hillary Clinton “, dijo Lewis.

Trump reconoció esta semana que Rusia fue responsable de ciberataques durante la campaña electoral, aunque el presidente electo y muchos en su equipo afirman que no afectó el resultado de las elecciones presidenciales.

Lewis también declaró a NBC News que no asistirá a la inauguración, convirtiéndose en el sexto demócrata de la Cámara de Representantes en negarse públicamente a asistir al evento del 20 de enero.

El diputado Raúl Grijalva (D-Ariz.) anunció el viernes pasado de la Cámara que planea saltarse el evento, uniéndose a los representantes demócratas Luis Gutiérrez (Illinois), Jared Huffman (California), Katherine Clark Barbara Lee (Calif.).

“No pienso asistir a la inauguración. Será la primera a la que no asisto desde que estoy en el Congreso “, dijo Lewis. “Usted no puede estar en casa con algo que usted siente que está mal, que no está bien.”