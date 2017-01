Roberto Tapia habló sobre su supuesto caso de abuso sexual

Querido público y amigos de la prensa. Me dirijo a ustedes para manifestarme en relación a las notas periodísticas que han circulado en los medios de comunicación. Al respecto les quiero compartir lo siguiente: 1.- Los medios han insinuado que no he querido manifestarme sobre la situación; en relación a esto, les comento que el día de hoy estoy regresando de mis vacaciones de fin de año, las mismas que suspendí por la noticia, para darle la atención que el tema se merece. 2.- Hasta el momento no he recibido ninguna comunicación o requerimiento oficial por parte de las autoridades. 3.- En el momento que tenga más información con gusto la compartiré con ustedes. Les agradezco su interés y apoyo en esta situación. Su compa Roberto Tapia

