Video: Desnuda y en viaje de marihuana sintética, mujer roba patrulla policial

La mujer dijo que “sentía que estaba poseída”

La Oficina del Alguacil del Condado Maricopa, en Arizona, divulgó esta semana un video de una cámara corporal que muestra a la mujer desnuda que, supuestamente, robó una patrulla policial.

El pasado 5 de enero, agentes respondieron a llamadas sobre una mujer desnuda en el estacionamiento de una estación de gasolina Shell, en Butterfield Trail, Gila Bend.

Cuando los agentes llegaron al lugar y le preguntaron a Luna (31) porqué estaba sin ropa, ésta dijo que la habían violado.

Fue entonces cuando el subjefe de la oficina policial, Francisco Campillo, fue a buscar una sábana al interior del vehículo y la mujer ingresó a la patrulla y huyó.

Luna se dirigió más de 75 mph por la Interstatal 8.

La persecusión con la Policía acabó cuando la fémina chocó con otro vehículo en la Interestatal 10 cerca de Eloy.

En una entrevista con las autoridades citada por varios medios de Arizona, Luna acusó a una prima de haberle puesto droga en su comida, específicamente, marihuana sintética.

Dijo que “sentía que estaba poseída” y que “no tenía control”. “Yo no recordaba todo el recorrido hasta que me puse sobria de nuevo”, agregó.

Sin embargo, la mujer reconoció tener un problema de adicción a drogas. Según confesó, utiliza la mencionada droga y metanfetamina, y que sufrió una sobredosis durante la pasada Navidad.

“Yo recuerdo que sentía que mi piel se estaba quemando, como si estuviera en fuego. Recuerdo mucha gente que intentaba que yo no me fuera. Yo escuchaba cosas, pero yo no sabía exactamente qué era. Estaba bajo la influencia”, argumentó.