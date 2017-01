10 errores a tener en cuenta cuando manejas

Siempre sucede: Ley de Murphy, mala vibra o simple indecisión, pero, aunque sabemos que cuando nos subimos al auto debemos traer todo en orden, siempre hacemos cosas que nos podrían meter en un aprieto mayor, en caso de que se presenten. No son reglas, pero…

10.- Descuidar el espejo retrovisor

Parece algo “natural” al manejar, pero en ocasiones olvidamos echar un ojo rápido cuando cambiamos de carril y es cuando vienen los accidentes; muchas veces el “volantazo” nos salva, pero no nos quita el susto.

9.- Acostumbrarnos a manejar solo con el espejo izquierdo

Esto pasa sobre todo en carros grandes, si por alguna razón se perdió el espejo derecho, le damos vueltas al asunto y no lo volvemos a adquirir, ni lo instalamos. Nos acostumbramos a traer solo el izquierdo, porque es el que “nos sirve”. Error.

8.- Andar sin llanta de refacción

“¿Qué te pasa? Eso a mí no me va a suceder…”. Y justo cuando pensamos eso, una de las llantas se pincha y comienzan los problemas que pudimos haber evitado su hubiéramos llevado el neumático a componer.

7.- ¿Y las luces?

Ya sea por descuido, o porque no sirven, pero siempre encuentras algún conductor que no tiene las luces encendidas. Quizá esto no sea tan común en dueños de autos nuevos, pero en los usados, no falta.

6.- Permitir que las mascotas viajen con la ventana abierta

Son adorables mientras el aire les pega en el rostro y vemos cómo se divierten, pero en algún momento tendremos que detenernos y puede ser ahí donde algunos de ellos aprovecharán. Cualquier cosa puede pasar, desde que salten para acercarse a otra mascota cuando el semáforo está en rojo, hasta salir por la ventana en pleno recorrido. Siempre hay que estar al tanto y cercano a nuestros amigos peludos.

5.- Llevar maletas en el asiento posterior sin asegurarlas con el cinturón

Puede sonar a locura, pero las maletas en el asiento trasero son un peligro para quien maneja o su acompañante. A la hora de una frenada fuerte bien podrían salir a toda velocidad hacia el frente y el conductor pagará las consecuencias. Pocas personas las aseguran.

4.- Diga no al maquillaje

Muchas mujeres aprovechan el pesado tránsito de las grandes ciudades para “darse una manita de gato” o de plano llevar todo el salón de belleza en el auto. No lo haga, cualquier distracción en el coche le puede costar un accidente. Es preferible llegar a la oficina con anticipación y terminar “su obra”, que perder horas con los representantes de las aseguradoras.

3.- No ir dando el desayuno en el auto

Por las mañanas el horario escolar nos agobia, pero siempre es preferible levantarse temprano y ofrecer un desayuno completo y sano en casa, que ir comprando “chucherías” en la calle y dárselas a los pequeños durante el trayecto. Si por algún motivo se le hizo tarde, compré el lunch, pero no se los vaya dando a los chicos en el auto, estaciónese o llegue a la escuela y supervise que todo salga bien.

2.- No hacerles caso a esos “ruiditos”

Uno de los principales errores de un conductor es no hacer caso a los ruidos que produce el auto. Una persona experimentada sabe que esos son, precisamente, los pequeños detalles que descubren los problemas mínimos que comienza a tener el coche. Si escucha algo extraño, no lo deje pasar, coméntelo para que se pueda arreglar a tiempo.

1.- Conducir y textear o hablar por teléfono

Aunque está penado desde hace años en los diferentes reglamentos de tránsito de cualquier ciudad, lo hacemos. “Es que me entró la llamada y ni modo de no contestar”, el problema viene cuando nuestro cerebro se encuentra ocupado en otra cosa y no en conducir. Es muy importante NO hacerlo.