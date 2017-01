La boricua Mónica Puig arranca con fuerza en Australia

La medallista de oro en Río 2016 se enfoca en el proceso y no en los resultados...

La puertorriqueña Mónica Puig, campeona olímpica en Río de Janeiro, avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia, al vencer este lunes por 6-0 y 6-1 a la rumana Patria Maria Tig.

En tan solo 53 minutos, Puig venció a su rival con la que nunca antes se había enfrentado, y se situó en la segunda ronda de este Grand Slam. Puig obtuvo así su primera victoria del año, tras ceder en Brisbane ante la ucraniana Elina Svitolina (6-3 y 6-3), y luego en Sidney ante la danesa Caroline Wozniacki (6-3, 2-6 y 6-4).

“No fueron partidos fáciles para entrar en el año”, explicó Puig. No tenía mucho ritmo contra Svitolina, y contra Wozniacki se me fue en el primer juego del tercer set. Y aunque batallé y lo intenté, fracasé. Pero ese partido me sirvió para llegar aquí más preparada“, dijo la puertorriqueña que señaló que tras su victoria en Río poco ha cambiado para ella.

“No presto mucha atención si me respetan o no“, dijo sobre sus rivales. “Cada vez que voy a la cancha se que va a ser un partido durísimo. Lo que sí es que ellas van un poco mas por mí, a tratar de ganarme. Soy igual con todas, alguna broma, un chiste, fuera de la cancha no hay nada. Me encanta como soy, pero en la cancha soy una fiera“, apuntó.

Puig guarda con celo la medalla olímpica en una caja fuerte en su casa. Recuerda con orgullo su hazaña pero señaló que no quiere presionarse, porque el año pasado tras lograr ese oro su existencia se complicó.

“No me voy a poner ningún objetivo que no está basado en mi actuación. Quiero mejorar, y miro todo esto a largo plazo”, dijo. “Si me concentró mucho en los resultados me voy a volver loca, y no voy a mejorar. Mi equipo y yo no somos resultadistas, nos centramos más en el proceso“.

“Después de las Olimpiadas fue muy difícil remontar”, continuó Mónica. “Estaba con la cabeza en las nubes, cansada, fue una victoria que agotó mucho. Este año voy aprendiendo que si gano un torneo así o un Grand Slam hay que manejar las cosas de forma más tranquila para no volverme loca como el año pasado”, dijo.

Puig afirmó que tiene juego para ganar un Grand Slam. “Tengo el tenis para hacerlo, es lo mismo que ganar las Olimpiadas. Allí gané a tres campeonas del Grand Slam para llegar a ese punto. Solo se diferencia en que en un grande tienes días entre medio, y son dos semanas”, señaló.

“Pero esencialmente es el mismo torneo. Sé que tengo el tenis para hacerlo, y no se cuando va a pasar o si va a pasar. Pero tengo el potencial para hacerlo. Necesito seguir trabajando, arreglar un par de cositas y tener fe que va a pasar”.

La puertorriqueña se medirá en segunda ronda en Melbourne contra la alemana Mona Barthel que derrotó a la australiana Destanee Aiava, por 6-3 y 7-6 (4).

Centrada en su actuación este año en Melbourne, Puig comentó que sólo ha salido a cenar una noche, a un restaurante japonés, y que apenas abandona la habitación de su hotel. “Room service y películas de vídeo”, dijo, “la última que he visto ha sido ‘Sully, hazaña en el Hudson”.